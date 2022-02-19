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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773738751.html
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России, в том числе Краснодарский край и Московская область, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:00
2022-02-19T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России, в том числе Краснодарский край и Московская область, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко."У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан", — сказал он на совещании с Чуприяном.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
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в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр чуприян, россия, луганская народная республика
11:00 19.02.2022 (обновлено: 12:28 19.02.2022)
 
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

Замглавы МЧС России Яцуценко сообщил о семи регионах, готовых принять беженцев из Донбасса

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России, в том числе Краснодарский край и Московская область, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко.
"У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан", — сказал он на совещании с Чуприяном.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Вчера, 10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Перечисление выплат беженцам из Донбасса может начаться уже сегодня
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАлександр ЧуприянРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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