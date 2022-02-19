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Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса - РИА Новости, 19.02.2022
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России, в том числе Краснодарский край и Московская область, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко. РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T11:00
2022-02-19T11:00
2022-02-19T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
александр чуприян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Беженцев из Донбасса готовы принять семь регионов России, в том числе Краснодарский край и Московская область, заявил замглавы МЧС Виктор Яцуценко."У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приема граждан", — сказал он на совещании с Чуприяном.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент России Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян ночью прибыл в Ростовскую область по поручению президента для организации работы по эвакуации жителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, александр чуприян, россия, луганская народная республика
11:00 19.02.2022 (обновлено: 12:28 19.02.2022)
Семь российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса
Замглавы МЧС России Яцуценко сообщил о семи регионах, готовых принять беженцев из Донбасса