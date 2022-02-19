https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773716158.html
Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области
Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022
Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области
Беженцы из самопровозглашенной Луганской народной республики ночью продолжают прибывать на пункт пропуска "Изварино-Донецк" в Ростовской области, передает... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T05:19
2022-02-19T05:19
2022-02-19T05:19
обострение ситуации в днр и лнр
луганская область
донецк (донецкая область)
ростовская область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
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луганская народная республика
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КПП "ИЗВАРИНО-ДОНЕЦК" (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной Луганской народной республики ночью продолжают прибывать на пункт пропуска "Изварино-Донецк" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на поздний час, на КПП многолюдно: сюда из Луганска и городов поменьше приезжают группы беженцев. Ночью они добираются своим ходом - на своих автомобилях или на такси, просят подвезти знакомых."Конечно, нам очень страшно. Мы боимся повторения 2014 года. Подруги моей дочери живут около линии соприкосновения - говорят, что так много обстрелов давно не было", - рассказала РИА Новости женщина с двумя большими сумками.Вместе с друзьями и соседями она добралась из небольшого городка в Луганской области. Российские пограничники дали им адрес пункта временного размещения в городе Донецк Ростовской области. Туда они доберутся на такси.Многих встречают родственники и знакомые. Бросается в глаза, что среди беженцев много детей, некоторые ведут с собой домашних питомцев. Ситуацию контролируют несколько машин полиции."В целом ситуация спокойная", - сказал РИА Новости один из полицейских.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220219/obstrely-1773715256.html
луганская область
донецк (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская область, донецк (донецкая область), ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области
Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП "Изварино-Донецк" в Ростовской области
КПП "ИЗВАРИНО-ДОНЕЦК" (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной Луганской народной республики ночью продолжают прибывать на пункт пропуска "Изварино-Донецк" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на поздний час, на КПП многолюдно: сюда из Луганска и городов поменьше приезжают группы беженцев. Ночью они добираются своим ходом - на своих автомобилях или на такси, просят подвезти знакомых.
"Конечно, нам очень страшно. Мы боимся повторения 2014 года. Подруги моей дочери живут около линии соприкосновения - говорят, что так много обстрелов давно не было", - рассказала РИА Новости женщина с двумя большими сумками.
Вместе с друзьями и соседями она добралась из небольшого городка в Луганской области
. Российские пограничники дали им адрес пункта временного размещения в городе Донецк Ростовской области
. Туда они доберутся на такси.
Многих встречают родственники и знакомые. Бросается в глаза, что среди беженцев много детей, некоторые ведут с собой домашних питомцев. Ситуацию контролируют несколько машин полиции.
"В целом ситуация спокойная", - сказал РИА Новости один из полицейских.