https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773716158.html

Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области

Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области - РИА Новости, 19.02.2022

Беженцы из Луганска продолжают прибывать на КПП в Ростовской области

Беженцы из самопровозглашенной Луганской народной республики ночью продолжают прибывать на пункт пропуска "Изварино-Донецк" в Ростовской области, передает... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T05:19

2022-02-19T05:19

2022-02-19T05:19

обострение ситуации в днр и лнр

луганская область

донецк (донецкая область)

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773686700_0:88:3067:1813_1920x0_80_0_0_872ef46f48043c6285c16a9efe991d9b.jpg

КПП "ИЗВАРИНО-ДОНЕЦК" (Ростовская область), 19 фев - РИА Новости. Беженцы из самопровозглашенной Луганской народной республики ночью продолжают прибывать на пункт пропуска "Изварино-Донецк" в Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.Несмотря на поздний час, на КПП многолюдно: сюда из Луганска и городов поменьше приезжают группы беженцев. Ночью они добираются своим ходом - на своих автомобилях или на такси, просят подвезти знакомых."Конечно, нам очень страшно. Мы боимся повторения 2014 года. Подруги моей дочери живут около линии соприкосновения - говорят, что так много обстрелов давно не было", - рассказала РИА Новости женщина с двумя большими сумками.Вместе с друзьями и соседями она добралась из небольшого городка в Луганской области. Российские пограничники дали им адрес пункта временного размещения в городе Донецк Ростовской области. Туда они доберутся на такси.Многих встречают родственники и знакомые. Бросается в глаза, что среди беженцев много детей, некоторые ведут с собой домашних питомцев. Ситуацию контролируют несколько машин полиции."В целом ситуация спокойная", - сказал РИА Новости один из полицейских.Следите за обострением ситуации в ДНР и ЛНР в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220219/obstrely-1773715256.html

луганская область

донецк (донецкая область)

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

луганская область, донецк (донецкая область), ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика