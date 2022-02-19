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В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы

В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы - РИА Новости, 19.02.2022

В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы

Представители вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом белорусско-российских учений, в субботу они посетят полигон... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:41

2022-02-19T10:41

2022-02-19T10:47

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Представители вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом белорусско-российских учений, в субботу они посетят полигон "Обуз-Лесновский", сообщили в пресс-службе минобороны республики.По информации ведомства, в субботу представители Литвы и Латвии посетят 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий в рамках учений."Республика Беларусь пригласила военных наблюдателей из указанных государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности", - отметили в ведомстве.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773636527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, белоруссия, россия, латвия