10:41 19.02.2022 (обновлено: 10:47 19.02.2022)
В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы
В Белоруссию для наблюдения за учениями прибыли представители ВС Латвии и Литвы
© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022"
© Sputnik
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Представители вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом белорусско-российских учений, в субботу они посетят полигон "Обуз-Лесновский", сообщили в пресс-службе минобороны республики.
"В соответствии с приглашением, направленным министерством обороны, в Республику Беларусь прибыли представители вооруженных сил Латвийской Республики и Литовской Республики для наблюдения за белорусско-российским учением "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны страны.
"Республика Беларусь пригласила военных наблюдателей из указанных государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности", - отметили в ведомстве.
С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
18 февраля, 18:10В миреЛукашенко обозначил позицию Белоруссии в случае начала войны
Опубликовано: Мадина Моргоева