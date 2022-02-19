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В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы
В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы - РИА Новости, 19.02.2022
В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы
Представители вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом белорусско-российских учений, в субботу они посетят полигон... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T10:41
2022-02-19T10:47
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Представители вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом белорусско-российских учений, в субботу они посетят полигон "Обуз-Лесновский", сообщили в пресс-службе минобороны республики.По информации ведомства, в субботу представители Литвы и Латвии посетят 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий в рамках учений."Республика Беларусь пригласила военных наблюдателей из указанных государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности", - отметили в ведомстве.С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lukashenko-1773636527.html
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Мадина Моргоева
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в мире, белоруссия, россия, латвия
10:41 19.02.2022 (обновлено: 10:47 19.02.2022)
 
В Белоруссию прибыли представители ВС Латвии и Литвы

В Белоруссию для наблюдения за учениями прибыли представители ВС Латвии и Литвы

© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022"
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Представители вооруженных сил Литвы и Латвии прибыли в Белоруссию для наблюдения за ходом белорусско-российских учений, в субботу они посетят полигон "Обуз-Лесновский", сообщили в пресс-службе минобороны республики.
"В соответствии с приглашением, направленным министерством обороны, в Республику Беларусь прибыли представители вооруженных сил Латвийской Республики и Литовской Республики для наблюдения за белорусско-российским учением "Союзная решимость-2022", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны страны.
По информации ведомства, в субботу представители Литвы и Латвии посетят 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", где смогут наблюдать за розыгрышем боевых действий в рамках учений.
"Республика Беларусь пригласила военных наблюдателей из указанных государств на добровольной основе, исходя из стремления к развитию сотрудничества и добрососедства, а также на основе принципов открытости, транспарентности и взаимности", - отметили в ведомстве.
С 10 по 20 февраля проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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