https://ria.ru/20220219/bayden-1773792415.html

"Альцгеймер в тяжелой стадии". Европа в ужасе от слов Байдена про Украину

Французы пришли в ужас после новых слов Байдена об Украине - РИА Новости, 19.02.2022

"Альцгеймер в тяжелой стадии". Европа в ужасе от слов Байдена про Украину

Французских пользователей Twitter возмутило выступление Джо Байдена, посвященное Украине. РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T16:31

2022-02-19T16:31

2022-02-19T16:43

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Французских пользователей Twitter возмутило выступление Джо Байдена, посвященное Украине.В частности, американский президент заявил, что Россия "попытается атаковать соседа в ближайшие дни", но никаких доказательств таких намерений не привел.Французы предположили, какова настоящая причина этих слов."Байден хочет войны, потому что в США слишком много запасов оружия. Оборонные производители выступают за новый горячий конфликт. Где угодно, только не у себя дома", — высказал мнение один из комментаторов."И было бы неплохо продавать больше американского газа европейцам, если России будет вынуждена прекратить поставки", — написали в ответ.Многие пользователи не смогли поверить, что президент Соединенных Штатов допустил такое заявление."Какая это стадия Альцгеймера?" — с иронией спросил другой."Учитывая его последние выступления, Альцгеймер, по моему мнению, находится в тяжелой стадии. Врач в комнате?" — добавили следом."Кто-нибудь сказал Байдену, что он президент Соединенных Штатов?" — пошутил один из пользователей Twitter.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

https://ria.ru/20220219/bayden-1773768945.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, джо байден, нато, сша, франция