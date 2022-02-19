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https://ria.ru/20220219/bayden-1773768945.html
На Украине сравнили Брежнева и Байдена, но не в пользу последнего
"Дедушка Брежнев пободрее выглядел": на Украине оценили выступление Байдена - РИА Новости, 19.02.2022
На Украине сравнили Брежнева и Байдена, но не в пользу последнего
Экс-депутат Рады Артур Билоус в эфире телеканала "НАШ" скептически отнесся к выступлению президента Джо Байдена, посвященному Украине, и сравнил его с генсеком... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T14:02
2022-02-19T15:53
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Артур Билоус в эфире телеканала "НАШ" скептически отнесся к выступлению президента Джо Байдена, посвященному Украине, и сравнил его с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым."Я вспоминаю советское детство, дедушка Брежнев как-то пободрее выглядел", — заявил политик.При этом Билоус отметил большой политический опыт Байдена. Однако, как считает бывший парламентарий, логику главы США по Украине довольно сложно понять."Интересы Украины у него где-то на десятом месте", — добавил Билоус.На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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в мире, нато, оон, донецкая народная республика, сша, москва
14:02 19.02.2022 (обновлено: 15:53 19.02.2022)
 
"Дедушка Брежнев пободрее выглядел": на Украине оценили выступление Байдена

Экс-депутат Рады Билоус: дедушка Брежнев выглядел пободрее Байдена

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Артур Билоус в эфире телеканала "НАШ" скептически отнесся к выступлению президента Джо Байдена, посвященному Украине, и сравнил его с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
"Я вспоминаю советское детство, дедушка Брежнев как-то пободрее выглядел", — заявил политик.
При этом Билоус отметил большой политический опыт Байдена. Однако, как считает бывший парламентарий, логику главы США по Украине довольно сложно понять.
"Интересы Украины у него где-то на десятом месте", — добавил Билоус.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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На этой неделе обстановка на линии соприкосновения в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за этого власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Опубликовано: Максим Зубков
 
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