https://ria.ru/20220219/arest-1773827723.html

Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова

Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова - РИА Новости, 19.02.2022

Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова

Суд в субботу вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца в отношении замминистра здравоохранения Челябинской области Александра... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T20:48

2022-02-19T20:48

2022-02-19T20:48

происшествия

челябинск

россия

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд в субботу вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца в отношении замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщила пресс-служба Тракторозаводского райсуда Челябинска.Как сообщало УФСБ России по региону, в министерстве здравоохранения региона в пятницу проводились следственно-оперативные действия. Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании замминистра Кузнецова в качестве подозреваемого по ранее возбужденному уголовному делу по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным райсуда, с 1 марта по 29 июля 2020 года Кузнецов, действуя с неустановленными лицами из числа руководства ЗАО "Медсервис-Регион" и аффилированных с ним лиц - ООО "Регион-Сервис", ООО "Медпроект-Зауралье", ООО "Урал Мед Резерв", заключил в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" госконтракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов серии "Optima CT540". Так, были заключены госконтракты с ООО "Урал Мед Резерв" на 47 миллионов рублей, с ООО "Регион-Сервис" на 47,5 миллиона рублей, с ООО "Медпроект-Зауралье" на 46,5 миллиона рублей (всего на 141 миллион рублей). Оборудование было оплачено по необоснованно завышенной стоимости, в результате совместных преступных действий были похищены бюджетные средства на сумму более 63 миллионов рублей.Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)."Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска по результатам рассмотрения ходатайства следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Александра, 1971 года рождения, принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 18 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.В судебном заседании помощник прокурора области поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый и его защитники возражали, просили о домашнем аресте, уточняется в сообщении.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220218/zaderzhanie-1773549640.html

https://ria.ru/20220218/sledstvie-1773511763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия, челябинский областной суд