Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220219/arest-1773827723.html
Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова
Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова - РИА Новости, 19.02.2022
Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова
Суд в субботу вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца в отношении замминистра здравоохранения Челябинской области Александра... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-19T20:48
2022-02-19T20:48
происшествия
челябинск
россия
челябинский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773795831_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_42e44968dcd6478ba054971fb599e4ad.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд в субботу вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца в отношении замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщила пресс-служба Тракторозаводского райсуда Челябинска.Как сообщало УФСБ России по региону, в министерстве здравоохранения региона в пятницу проводились следственно-оперативные действия. Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании замминистра Кузнецова в качестве подозреваемого по ранее возбужденному уголовному делу по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным райсуда, с 1 марта по 29 июля 2020 года Кузнецов, действуя с неустановленными лицами из числа руководства ЗАО "Медсервис-Регион" и аффилированных с ним лиц - ООО "Регион-Сервис", ООО "Медпроект-Зауралье", ООО "Урал Мед Резерв", заключил в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" госконтракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов серии "Optima CT540". Так, были заключены госконтракты с ООО "Урал Мед Резерв" на 47 миллионов рублей, с ООО "Регион-Сервис" на 47,5 миллиона рублей, с ООО "Медпроект-Зауралье" на 46,5 миллиона рублей (всего на 141 миллион рублей). Оборудование было оплачено по необоснованно завышенной стоимости, в результате совместных преступных действий были похищены бюджетные средства на сумму более 63 миллионов рублей.Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)."Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска по результатам рассмотрения ходатайства следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Александра, 1971 года рождения, принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 18 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.В судебном заседании помощник прокурора области поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый и его защитники возражали, просили о домашнем аресте, уточняется в сообщении.Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220218/zaderzhanie-1773549640.html
https://ria.ru/20220218/sledstvie-1773511763.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773795831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f16bbe3e7e8d8a217b1a6bce14dc33d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, челябинский областной суд
20:48 19.02.2022
 
Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава Кузнецова

Суд арестовал замглавы челябинского Минздрава по делу о злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗаместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов в Тракторозаводском районном суде Челябинска
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов в Тракторозаводском районном суде Челябинска - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 фев – РИА Новости. Суд в субботу вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца в отношении замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, сообщила пресс-служба Тракторозаводского райсуда Челябинска.
Как сообщало УФСБ России по региону, в министерстве здравоохранения региона в пятницу проводились следственно-оперативные действия. Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании замминистра Кузнецова в качестве подозреваемого по ранее возбужденному уголовному делу по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:22
В Челябинской области задержали замглавы Минздрава
По данным райсуда, с 1 марта по 29 июля 2020 года Кузнецов, действуя с неустановленными лицами из числа руководства ЗАО "Медсервис-Регион" и аффилированных с ним лиц - ООО "Регион-Сервис", ООО "Медпроект-Зауралье", ООО "Урал Мед Резерв", заключил в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" госконтракты на поставку рентгеновских компьютерных томографов серии "Optima CT540". Так, были заключены госконтракты с ООО "Урал Мед Резерв" на 47 миллионов рублей, с ООО "Регион-Сервис" на 47,5 миллиона рублей, с ООО "Медпроект-Зауралье" на 46,5 миллиона рублей (всего на 141 миллион рублей). Оборудование было оплачено по необоснованно завышенной стоимости, в результате совместных преступных действий были похищены бюджетные средства на сумму более 63 миллионов рублей.
Кузнецову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
"Сегодня Тракторозаводский районный суд Челябинска по результатам рассмотрения ходатайства следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Александра, 1971 года рождения, принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 18 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
В судебном заседании помощник прокурора области поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый и его защитники возражали, просили о домашнем аресте, уточняется в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд, добавляется в сообщении.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 11:33
В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Эвакуация в ДонецкеОбострение ситуации в ДНР и ЛНР. Онлайн-репортажВчера, 00:58
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала