https://ria.ru/20220219/apraksin-1773732257.html

Адмирал-администратор: как Федор Апраксин помог построить флот

Адмирал-администратор: как Федор Апраксин помог построить флот - РИА Новости, 19.02.2022

Адмирал-администратор: как Федор Апраксин помог построить флот

Известно, что короля делает свита. Так и Петра I, учредившего российский военно-морской флот, окружали верные и исполнительные люди, некоторые из них были его... РИА Новости, 19.02.2022

2022-02-19T10:19

2022-02-19T10:19

2022-02-19T10:57

морская держава

морская держава

александр меншиков

россия

азов

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Известно, что короля делает свита. Так и Петра I, учредившего российский военно-морской флот, окружали верные и исполнительные люди, некоторые из них были его близкими друзьями. Проект "Морская держава" публикует серию материалов о ближайших сподвижниках царя. В этом тексте кандидат исторических наук Николай Комолов рассказывает о Федоре Апраксине и его вкладе в историю российского кораблестроения.Историк Комолов живет в Воронеже и уже почти 30 лет занимается изучением истории края в петровскую эпоху. Вообще Азовской губернии в 1710-е годы и ее руководителям была посвящена его кандидатская диссертация, защищенная более 20 лет назад. Уже тогда ему стала интересна фигура Федора Апраксина, но в последние годы ученый решил копнуть глубже и отдать должное заслугам сподвижника царя."Я постепенно раскрывал для себя эту многогранную фигуру. Все-таки Апраксин был ближайшим сподвижником Петра. Я восполняю историческую несправедливость по отношению к Федору Матвеевичу, потому что другой близкий друг царя, Александр Данилович Меншиков, в большей степени изучен. Я взял на себя задачу максимально прояснить эту личность", – рассказал историк.По ступенькам карьерной лестницы в ВоронежАпраксины были близкими родственниками Петра Первого, поскольку их сестра Марфа Матвеевна стала второй женой царя Федора Алексеевича – это послужило толчком к развитию их придворной карьеры. Сначала братья Петр и Федор были комнатными стольниками царя, затем старший стал окольничим, а средний оказался в первых рядах потешного Семеновского полка. Третий брат, стольник Андрей, не стремился к высоким постам, он всю жизнь находился на придворной службе и заботился о матери и сестре."Позже жизнь братьев развела. Старший, Петр Матвеевич, в начале XVIII века больше участвовал на театре Северной войны как сухопутный военачальник, а Федор Матвеевич в это время организовывал военно-морскую инфраструктуру в Воронеже. Ближе к середине и концу жизни получилось наоборот: старший брат исполнял административные функции, он стал казанским губернатором и президентом Юстиц-коллегии. Федор же, оставаясь азовским губернатором, стал проявлять себя активнее в Северной войне, он участвовал в походах в Финляндию в 1710-х годах", – рассказал Комолов.В 1693 году царь приехал на Север и, вероятно, в ходе поездки принял решение поменять воеводу – ведь рядом в свите как раз находился Апраксин. Почему так случилось, ведь у Федора Матвеевича на тот момент не было административного опыта, да и в кораблестроении он не разбирался?"Возможно, ему нужен был проверенный, надежный человек. Петр успел убедиться в его организаторских способностях", – считает Комолов. Здесь под надзором Апраксина в 1694 году был построен заложенный царем годом ранее торговый корабль "Святой Павел".Административный опыт, приобретенный на севере, Апраксин потом закреплял на юге, в Воронеже. Новую должность он получил в 1700 году, к тому времени на местных верфях уже строили корабли Азовского флота.В самих Азовских походах Федор Апраксин не участвовал, уточняет Комолов."Морским судам быть"После успешного взятия Азова в 1696-м Петр принял решение развивать флот на регулярной основе. "Морским судам быть…" – этими словами начинается текст приговора Боярской думы о создании военно-морского флота России. А в 1700 году Апраксина назначили главой только что созданного Адмиралтейского приказа.Его ведомство следило за всеми процессами, связанными с кораблестроением, от закупки материалов до спуска на воду готового корабля. До создания приказа корабли чаще всего строили за счет кумпанств – объединений землевладельцев, и крайне редко работы оплачивались из казны. Кумпанства, как правило, строили недостаточно хорошие корабли: не хватало опыта, контроля, да и бюджет в ходе строительства размывался. Главный "офис" Адмиралтейского приказа разместился в столице, а Апраксин наблюдал за работой из Воронежа. Отсюда он часто уезжал в командировки в Приазовье, чтобы следить за строительством фортификационных сооружений.В Воронеже Федор Матвеевич организовал школу для обучения драгун элементарным наукам и прикладным знаниям. Позже, в 1708 году, он получил звание генерал-адмирала.Перед самой смертью Федор Апраксин завещал отпустить на волю своих дворовых с двойным окладом. По словам Комолова, такой жест в то время не был редкостью среди знати. Историк не нашел в документах никаких сведений о детях, возможно, они умерли в юном возрасте. Не удалось с точностью установить, как звали его жену. Имя Домна Богдановна, которое часто приводят в публикациях, неверно, настаивает Комолов.Как рассказали в Центре изучения истории и наследия монастыря, над усыпальницей Апраксиных на деньги Федора была построена церковь, в ее основании покоятся братья. В 1914 году у входа в церковь были установлены два якоря – таким образом администрация хотела отметить юбилей победы в Гангутском сражении.В Златоустовском монастыре были захоронены и другие сподвижники Петра I, воплотившие его план по созданию флота, – военный дипломат генерал-аншеф Александр Румянцев, контр-адмиралы Иван Сенявин и Ипат Муханов, генерал-аншеф Михаил Матюшкин. С флотом также были связаны многие настоятели и монахи обители, рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.В 1930-е годы монастырь, а вместе с ним и могилы первых русских флотоводцев разрушили. Сейчас эта территория признана достопримечательным местом, здесь планируется создать мемориальное пространство. Начало этому уже положено: в прошлом году в Малом Златоустовском переулке установлены три якоря петровской эпохи, переданные Объединенной судостроительной корпорацией фонду монастыря.Что-то всегда за кадромКомолов перебрал большой объем данных, в том числе и личную переписку, но до конца непонятно, почему именно Федор Апраксин стал так близок к царю и возглавил Адмиралтейский приказ."Что-то всегда остается за кадром. Даже когда мы изучаем деятельность нашего современника, мы смотрим поверхностно, а тем более сильнее размывается то, что произошло 300 лет назад", – говорит историк.Он вспоминает о Франце Лефорте, который тоже был сподвижником, удостоился звания адмирала, и о ближайшем друге Александре Меншикове, получившем множество титулов и наград."Думаю, родственные отношения во взаимоотношениях Петра и Апраксина играли роль. Петр мог доверять ему как родственнику, но и также считал его своим другом", – считает ученый.

https://ria.ru/20211102/petr-1757307304.html

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морская держава, александр меншиков, россия, азов