https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773522991.html

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 18.02.2022

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что госпитализированный лидер партии Владимир Жириновский идет на... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:59

2022-02-18T11:59

2022-02-18T13:57

распространение коронавируса

общество

россия

владимир жириновский

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772333915_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f21e66d15cf1e0315e95599f80d1a8c2.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что госпитализированный лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку.Нилов также поблагодарил врачей и людей, которые шлют политику теплые слова.Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также говорили, что его состояние стабильное, он продолжает работать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772031212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир жириновский, коронавирус covid-19