https://ria.ru/20220218/zhirinovskiy-1773522991.html
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 18.02.2022
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что госпитализированный лидер партии Владимир Жириновский идет на... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:59
2022-02-18T11:59
2022-02-18T13:57
распространение коронавируса
общество
россия
владимир жириновский
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что госпитализированный лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку.Нилов также поблагодарил врачей и людей, которые шлют политику теплые слова.Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также говорили, что его состояние стабильное, он продолжает работать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772031212.html
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общество, россия, владимир жириновский, коронавирус covid-19
11:59 18.02.2022 (обновлено: 13:57 18.02.2022)
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Замглавы фракции ЛДПР Нилов: Жириновский идет на поправку после заражения коронавирусом