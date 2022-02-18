https://ria.ru/20220218/zelenskiy-1773693096.html

СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию

СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию

В администрации американского лидера Джо Байдена обеспокоены планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны для посещения Мюнхенской... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:43

2022-02-18T22:43

2022-02-18T23:11

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В администрации американского лидера Джо Байдена обеспокоены планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны для посещения Мюнхенской конференции, сообщил NBC News со ссылкой на источники.Отмечается, что представители администрации США боятся, что Москва "может как-то воспользоваться" отсутствием Зеленского на Украине.Как заявил в своем Twitter корреспондент телеканала Питер Александр, на конференции украинский лидер "встретится лично с вице-президентом Харрис (Камалой — Прим.ред)".В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/lavrov-1773585747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, леонид пасечник, денис пушилин, москва, сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский