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СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию
СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию - РИА Новости, 18.02.2022
СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию
В администрации американского лидера Джо Байдена обеспокоены планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны для посещения Мюнхенской... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:43
2022-02-18T23:11
в мире
игорь конашенков
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денис пушилин
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нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В администрации американского лидера Джо Байдена обеспокоены планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны для посещения Мюнхенской конференции, сообщил NBC News со ссылкой на источники.Отмечается, что представители администрации США боятся, что Москва "может как-то воспользоваться" отсутствием Зеленского на Украине.Как заявил в своем Twitter корреспондент телеканала Питер Александр, на конференции украинский лидер "встретится лично с вице-президентом Харрис (Камалой — Прим.ред)".В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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в мире, игорь конашенков, леонид пасечник, денис пушилин, москва, сша, россия, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
22:43 18.02.2022 (обновлено: 23:11 18.02.2022)
 
СМИ: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать на Мюнхенскую конференцию

NBC News: в CША обеспокоены планами Зеленского уехать с Украины на Мюнхенскую конференцию

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В администрации американского лидера Джо Байдена обеспокоены планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны для посещения Мюнхенской конференции, сообщил NBC News со ссылкой на источники.
"Чиновники администрации обеспокоены тем, что Зеленскому сейчас слишком рискованно покидать страну, учитывая потенциальную возможность конфликта", — передает телеканал.
Отмечается, что представители администрации США боятся, что Москва "может как-то воспользоваться" отсутствием Зеленского на Украине.
Как заявил в своем Twitter корреспондент телеканала Питер Александр, на конференции украинский лидер "встретится лично с вице-президентом Харрис (Камалой — Прим.ред)".
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР больше половины личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреИгорь КонашенковЛеонид ПасечникДенис ПушилинМоскваСШАРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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