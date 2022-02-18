https://ria.ru/20220218/zdravookhranenie-1773570614.html

Липецкая область дополнительно выделила на здравоохранение 700 млн рублей

Липецкая область дополнительно выделила на здравоохранение 700 млн рублей - РИА Новости, 18.02.2022

Липецкая область дополнительно выделила на здравоохранение 700 млн рублей

Более 700 миллионов рублей дополнительно будет выделено здравоохранению Липецкой области из областного бюджета на модернизацию, ремонт медучреждений и... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:41

2022-02-18T14:41

2022-02-18T14:41

липецкая область

коронавирус в россии

липецкая область

здоровье - общество

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ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Более 700 миллионов рублей дополнительно будет выделено здравоохранению Липецкой области из областного бюджета на модернизацию, ремонт медучреждений и стимулирующие выплаты персоналу неотложки и ковидных госпиталей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Как уточнил губернатор, 322 миллиона рублей будет направлено на ремонт поликлиник в Хлевенском и Добровском районах, фельдшерско-акушерских пунктов в Краснинском и Становлянском районах, на покупку нового рентгеновского оборудования для городской больницы N4 "Липецк-мед", а также на погашение просроченной кредиторской задолженности государственных медицинских учреждений.Более 150 миллионов рублей из общей суммы власти направят на стимулирующие выплаты медперсоналу и водителям выездных бригад скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена, оказывающих помощь больным коронавирусом.В частности, водители автомобилей скорой помощи будут получать по 15 тысяч рублей прибавки ежемесячно к основной зарплате, а водители амбулаторно-поликлинического звена - по 10 тысяч рублей. Транспортировщики и другие сотрудники, принимающие вызовы скорой помощи и передающие их выездным бригадам, также получат прибавку 10 тысяч рублей. Для среднего и младшего медперсонала скорой медицинской помощи, врачей неотложки размер выплат составит от 10 до 20 тысяч рублей. По 30 тысяч рублей ежемесячной надбавки к зарплате получат врачи, мобилизованные с пенсии или с отпуска по уходу за ребёнком на работу в поликлиники области, фельдшеры - по 15 тысяч рублей, медсестры и акушерки – по 10 тысяч рублей. Размер надбавки для санитарок и кастелянш ковидгоспиталей составит 5,8 тысячи рублей."Ассигнования на здравоохранение постоянно увеличиваются. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась как можно быстрее и качественнее. Важно поддерживать всех, кто работает с больными коронавирусом", - подчеркнул глава.

https://ria.ru/20220210/medpomosch-1772095895.html

https://ria.ru/20220215/modernizatsiya-1772965213.html

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коронавирус в россии, липецкая область, здоровье - общество