https://ria.ru/20220218/zaderzhanie-1773483891.html

Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья

Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья - РИА Новости, 18.02.2022

Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья

Руководитель государственной жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:13

2022-02-18T09:13

2022-02-18T09:13

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Руководитель государственной жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Задержан за взятку", - сказал источник, не уточнив подробностей.Как сообщает в пятницу правительство Приморья, чиновник покидает свой пост."Глава жилинспекции Приморья Евгений Баршай покидает свой пост, сегодня - последний рабочий день в правительстве края. Служебный контракт с ним продлен не был", - отмечают власти.ГТРК "Владивосток" со ссылкой на источник сообщает, что чиновник был задержан за получение взятки за ускорение процедуры внесения изменений в лицензию управления домом.

https://ria.ru/20220217/zaderzhanie-1773354699.html

приморский край

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2022

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происшествия, приморский край