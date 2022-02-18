https://ria.ru/20220218/zaderzhanie-1773483891.html
Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья
Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья - РИА Новости, 18.02.2022
Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья
Руководитель государственной жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:13
2022-02-18T09:13
2022-02-18T09:13
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Руководитель государственной жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Задержан за взятку", - сказал источник, не уточнив подробностей.Как сообщает в пятницу правительство Приморья, чиновник покидает свой пост."Глава жилинспекции Приморья Евгений Баршай покидает свой пост, сегодня - последний рабочий день в правительстве края. Служебный контракт с ним продлен не был", - отмечают власти.ГТРК "Владивосток" со ссылкой на источник сообщает, что чиновник был задержан за получение взятки за ускорение процедуры внесения изменений в лицензию управления домом.
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происшествия, приморский край
Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья
Источник сообщил о задержании главы жилищной инспекции Приморья в рамках дела о взятке
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Руководитель государственной жилищной инспекции Приморья Евгений Баршай задержан по подозрению в получении взятки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Задержан за взятку", - сказал источник, не уточнив подробностей.
Как сообщает в пятницу правительство Приморья
, чиновник покидает свой пост.
"Глава жилинспекции Приморья Евгений Баршай покидает свой пост, сегодня - последний рабочий день в правительстве края. Служебный контракт с ним продлен не был", - отмечают власти.
ГТРК "Владивосток" со ссылкой на источник сообщает, что чиновник был задержан за получение взятки за ускорение процедуры внесения изменений в лицензию управления домом.