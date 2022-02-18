https://ria.ru/20220218/zaderzhanie-1773465831.html

СМИ: в Канаде задержали одного из ключевых организаторов протестов

СМИ: в Канаде задержали одного из ключевых организаторов протестов - РИА Новости, 18.02.2022

СМИ: в Канаде задержали одного из ключевых организаторов протестов

Полиция Оттавы задержала одного из ключевых организаторов протестов против антиковидных ограничений "Конвой свободы" Криса Барбера, передает CBC. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T03:32

2022-02-18T03:32

2022-02-18T05:45

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оттава

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полиция Оттавы задержала одного из ключевых организаторов протестов против антиковидных ограничений "Конвой свободы" Криса Барбера, передает CBC.По данным телеканала, задержанный находится в полицейском участке, ожидается, что ему предъявят уголовные обвинения. Барбер и еще два человека, Тамара Лич и Бенджамин Дичтер, фигурируют как основные организаторы демонстраций в групповом иске, который был ранее подан в Высший суд провинции Онтарио с жалобой на шум от гудков автомобилей, заполонивших центр Оттавы.По данным телеканала CTV, кроме Барбера полиция задержала еще нескольких протестующих.Позже полиции удалось задержать еще одного организатора протестов Тамару Лич, сообщил телеканал. Как заявила Лич после ареста Барбера, она смирилась с тем, что ее отправят в тюрьму. Она также подтвердила, что власти заморозили ее банковский счет.Ранее исполняющий обязанности главы полиции Оттавы Стив Белл предупредил, что власти готовы в ближайшее время предпринять меры против протестующих в центре канадской столицы.Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков и других демонстрантов собрались в Оттаве, чтобы выразить несогласие с требованием вакцинации водителей грузовиков, пересекающих американо-канадскую границу. С тех пор протест перерос в антиправительственную демонстрацию, в которой различные группы объединились против премьер-министра Джастина Трюдо. В понедельник правительство применило Закон о чрезвычайных ситуациях, который позволил ему предоставить канадским финансовым учреждениям разрешение на временное прекращение предоставления финансовых услуг в случаях, когда поставщик подозревает, что счет используется для финансирования протестов.

https://ria.ru/20220218/nakazanie-1773460825.html

оттава

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в мире, оттава, канада, джастин трюдо