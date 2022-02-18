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Тверская область
https://ria.ru/20220218/vyzovy-1773572446.html
Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов
Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов - РИА Новости, 18.02.2022
Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов
За прошлый год сотрудники центра обработки вызовов по номеру "горячей линии" 112 в Тверской области обработали более 1 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:48
2022-02-18T14:48
тверская область
игорь руденя
тверская область
тверь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. За прошлый год сотрудники центра обработки вызовов по номеру "горячей линии" 112 в Тверской области обработали более 1 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В пятницу губернатор области Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери.Помимо скорой помощи сегодня по номеру 112 в Тверской области можно вызвать пожарную охрану, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с шестью соседними субъектами – Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Смоленской областями. Организован обмен информацией с Тверским дорожным фондом.Запланировано дальнейшее развитие системы 112, в том числе ее интеграция с аварийными службами жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Тверской области. Кроме того, есть планы по созданию мобильного приложения, которое позволит заявителю отслеживать передвижение скорой помощи или пожарной машины, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:48 18.02.2022
 

Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественного мероприятии, посвященного пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественного мероприятии, посвященного пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественного мероприятии, посвященного пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. За прошлый год сотрудники центра обработки вызовов по номеру "горячей линии" 112 в Тверской области обработали более 1 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу губернатор области Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери.
"Вы находитесь на ответственном участке работы. Вы – костяк МЧС, ведь всё начинается с вызова. Люди звонят вам в трудной ситуации, и очень важно, что на обратной связи находятся специалисты, которые демонстрируют высокую стрессоустойчивость и компетентность. Не менее важно, что ни один звонок не остается без ответа. Считаю, что задача, которую мы ставили совместно с управлением МЧС по Тверской области, выполнена. Благодаря вам служба 112 работает без сбоев", – обратился к сотрудникам центра Руденя.
Помимо скорой помощи сегодня по номеру 112 в Тверской области можно вызвать пожарную охрану, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с шестью соседними субъектами – Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Смоленской областями. Организован обмен информацией с Тверским дорожным фондом.
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Запланировано дальнейшее развитие системы 112, в том числе ее интеграция с аварийными службами жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Тверской области. Кроме того, есть планы по созданию мобильного приложения, которое позволит заявителю отслеживать передвижение скорой помощи или пожарной машины, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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