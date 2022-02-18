https://ria.ru/20220218/vyzovy-1773572446.html

Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов

Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов - РИА Новости, 18.02.2022

Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов

За прошлый год сотрудники центра обработки вызовов по номеру "горячей линии" 112 в Тверской области обработали более 1 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:48

2022-02-18T14:48

2022-02-18T14:48

тверская область

игорь руденя

тверская область

тверь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. За прошлый год сотрудники центра обработки вызовов по номеру "горячей линии" 112 в Тверской области обработали более 1 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В пятницу губернатор области Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери.Помимо скорой помощи сегодня по номеру 112 в Тверской области можно вызвать пожарную охрану, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с шестью соседними субъектами – Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Смоленской областями. Организован обмен информацией с Тверским дорожным фондом.Запланировано дальнейшее развитие системы 112, в том числе ее интеграция с аварийными службами жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Тверской области. Кроме того, есть планы по созданию мобильного приложения, которое позволит заявителю отслеживать передвижение скорой помощи или пожарной машины, отметили в пресс-службе.

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тверская область

тверь

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игорь руденя, тверская область, тверь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)