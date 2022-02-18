Служба 112 в Тверской области в прошлом году обработала более 1 млн вызовов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественного мероприятии, посвященного пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время торжественного мероприятии, посвященного пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери
ТВЕРЬ, 18 фев – РИА Новости. За прошлый год сотрудники центра обработки вызовов по номеру "горячей линии" 112 в Тверской области обработали более 1 миллиона вызовов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу губернатор области Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию со дня открытия центра обработки вызовов (Система-112) в Твери.
"Вы находитесь на ответственном участке работы. Вы – костяк МЧС, ведь всё начинается с вызова. Люди звонят вам в трудной ситуации, и очень важно, что на обратной связи находятся специалисты, которые демонстрируют высокую стрессоустойчивость и компетентность. Не менее важно, что ни один звонок не остается без ответа. Считаю, что задача, которую мы ставили совместно с управлением МЧС по Тверской области, выполнена. Благодаря вам служба 112 работает без сбоев", – обратился к сотрудникам центра Руденя.
Помимо скорой помощи сегодня по номеру 112 в Тверской области можно вызвать пожарную охрану, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с шестью соседними субъектами – Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Смоленской областями. Организован обмен информацией с Тверским дорожным фондом.
Запланировано дальнейшее развитие системы 112, в том числе ее интеграция с аварийными службами жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях Тверской области. Кроме того, есть планы по созданию мобильного приложения, которое позволит заявителю отслеживать передвижение скорой помощи или пожарной машины, отметили в пресс-службе.