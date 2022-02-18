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В Кремле назвали высылку зампосла США ответом на провокацию
В Кремле назвали высылку зампосла США ответом на провокацию - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле назвали высылку зампосла США ответом на провокацию
Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана стала ответной мерой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:58
2022-02-18T14:25
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана стала ответной мерой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию", — сказал Песков.Ранее сообщалось, что Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства.Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
https://ria.ru/20220217/vysylka-1773437625.html
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россия, сша, в мире, дмитрий песков
12:58 18.02.2022 (обновлено: 14:25 18.02.2022)
 
В Кремле назвали высылку зампосла США ответом на провокацию

Пресс-секретарь Песков назвал высылку заместителя посла США Гормана ответом на провокацию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана стала ответной мерой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства.
Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 20:59
МИД объяснил высылку зампосла США Гормана
Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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РоссияСШАВ миреДмитрий Песков
 
 
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