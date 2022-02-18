12:58 18.02.2022 (обновлено: 14:25 18.02.2022)
В Кремле назвали высылку зампосла США ответом на провокацию
Пресс-секретарь Песков назвал высылку заместителя посла США Гормана ответом на провокацию
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве
Заместитель главы американского посольства в Москве Барт Горман возле здания МИД РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Высылка заместителя посла США в России Барта Гормана стала ответной мерой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства.
Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
Вчера, 20:59МИД объяснил высылку зампосла США Гормана
Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.