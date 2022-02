https://ria.ru/20220218/vystavka-1773430994.html

Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Вслед за столицей Аргентины, Буэнос-Айрес, выставочные работы международного конкурса фотожурналистики памяти российского военкора Андрея Стенина покажут в Ла-Плата. Экспозиционной площадкой станет Сенат провинции Буэнос-Айрес. Увидеть несколько десятков работ из Испании, Италии, России, Франции и других стран можно будет с 22 февраля по 7 марта в Салоне Евы Перон (Salón Eva Perón) в здании Сената.В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Ла-Плата станет седьмой остановкой – ранее лучшие работы конкурса 2021 года выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде и колумбийском Энвигадо. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.Также продолжается прием работ на конкурс 2022 года: до 28 февраля включительно (23:59 МСК) их можно отправить на русскую, английскую или китайскую версии сайта stenincontest.ru. Участники смогут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия" в любой из четырех конкурсных номинаций - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.Международное жюри начнет работу в апреле, шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

