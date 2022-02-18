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Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата
Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата - РИА Новости, 18.02.2022
Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата
Вслед за столицей Аргентины, Буэнос-Айрес, выставочные работы международного конкурса фотожурналистики памяти российского военкора Андрея Стенина покажут в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:00
2022-02-18T11:00
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
новости агентства
миа "россия сегодня"
аргентина
ла-плата
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Вслед за столицей Аргентины, Буэнос-Айрес, выставочные работы международного конкурса фотожурналистики памяти российского военкора Андрея Стенина покажут в Ла-Плата. Экспозиционной площадкой станет Сенат провинции Буэнос-Айрес. Увидеть несколько десятков работ из Испании, Италии, России, Франции и других стран можно будет с 22 февраля по 7 марта в Салоне Евы Перон (Salón Eva Perón) в здании Сената.В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Ла-Плата станет седьмой остановкой – ранее лучшие работы конкурса 2021 года выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде и колумбийском Энвигадо. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.Также продолжается прием работ на конкурс 2022 года: до 28 февраля включительно (23:59 МСК) их можно отправить на русскую, английскую или китайскую версии сайта stenincontest.ru. Участники смогут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия" в любой из четырех конкурсных номинаций - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.Международное жюри начнет работу в апреле, шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220114/fotokonkurs-1767763682.html
https://ria.ru/20220201/vystavka-1770524812.html
https://ria.ru/20220126/zhyuri-1769478882.html
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
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4.7
96
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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, новости агентства, миа "россия сегодня", аргентина, ла-плата
11:00 18.02.2022
 

Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата

© Фото предоставлено Сенатом провинции Буэнос-АйресВыставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата
Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата
© Фото предоставлено Сенатом провинции Буэнос-Айрес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Вслед за столицей Аргентины, Буэнос-Айрес, выставочные работы международного конкурса фотожурналистики памяти российского военкора Андрея Стенина покажут в Ла-Плата. Экспозиционной площадкой станет Сенат провинции Буэнос-Айрес. Увидеть несколько десятков работ из Испании, Италии, России, Франции и других стран можно будет с 22 февраля по 7 марта в Салоне Евы Перон (Salón Eva Perón) в здании Сената.
В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Ла-Плата станет седьмой остановкой – ранее лучшие работы конкурса 2021 года выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде и колумбийском Энвигадо. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 01:00Культура
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
Также продолжается прием работ на конкурс 2022 года: до 28 февраля включительно (23:59 МСК) их можно отправить на русскую, английскую или китайскую версии сайта stenincontest.ru. Участники смогут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия" в любой из четырех конкурсных номинаций - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени".
Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.
Международное жюри начнет работу в апреле, шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.
Выставка конкурса имени Андрея Стенина в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 17:35
Выставка победителей конкурса Стенина — 2021 открылась в Мадриде

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 11:00
Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 06:12
В Колумбии впервые покажут работы победителей конкурса Стенина-2021
 
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссияНовости агентстваМИА "Россия сегодня"АргентинаЛа-Плата
 
 
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