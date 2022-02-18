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Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу"

Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу" - РИА Новости, 18.02.2022

Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу"

Работы Петра Кончаловского, Виктора Пивоварова и Владимира Дубосарского представлены на мартовской выставке "Я так вижу", приуроченной к 20-летию фонда культуры РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:43

2022-02-18T07:43

2022-02-18T07:43

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фонд культуры "екатерина"

владимир семенихин

петр кончаловский

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Работы Петра Кончаловского, Виктора Пивоварова и Владимира Дубосарского представлены на мартовской выставке "Я так вижу", приуроченной к 20-летию фонда культуры "Екатерина", сообщает пресс-служба организации.Основатели фонда Екатерина и Владимир Семенихины начали собирать произведения искусства в середине 1990-х годов. Первыми в коллекцию вошли работы, хранившиеся в семье Екатерины. В последующие годы в собрание вошли полотна как классиков вроде Шишкина и Айвазовского, так и современных авторов. Всего в экспозицию вошло более 150 избранных произведений русского искусства, включая живопись, графику, скульптуру, медиаарт и другие художественные объекты. Наиболее знаковыми считаются полотна Петра Кончаловского ("Цветы в высокой вазе" и "Наташа на стуле"), Льва Кропивницкого ("Белый бык"), Виктора Пивоварова ("Средний путь"), Владимира Дубосарского и Александра Виноградова ("Поцелуй") и другие. Своеобразным эпиграфом к выставке стала работа Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина "Я так вижу", подчеркивают в пресс-службе.Выставка продлится до 23 июня.

https://ria.ru/20220204/avangard-1770882400.html

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новости культуры, выставки, искусство, москва, фонд культуры "екатерина", владимир семенихин, петр кончаловский