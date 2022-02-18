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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220218/vystavka-1772936901.html
Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу"
Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу" - РИА Новости, 18.02.2022
Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу"
Работы Петра Кончаловского, Виктора Пивоварова и Владимира Дубосарского представлены на мартовской выставке "Я так вижу", приуроченной к 20-летию фонда культуры РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T07:43
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культура
новости культуры
выставки
искусство
москва
фонд культуры "екатерина"
владимир семенихин
петр кончаловский
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Работы Петра Кончаловского, Виктора Пивоварова и Владимира Дубосарского представлены на мартовской выставке "Я так вижу", приуроченной к 20-летию фонда культуры "Екатерина", сообщает пресс-служба организации.Основатели фонда Екатерина и Владимир Семенихины начали собирать произведения искусства в середине 1990-х годов. Первыми в коллекцию вошли работы, хранившиеся в семье Екатерины. В последующие годы в собрание вошли полотна как классиков вроде Шишкина и Айвазовского, так и современных авторов. Всего в экспозицию вошло более 150 избранных произведений русского искусства, включая живопись, графику, скульптуру, медиаарт и другие художественные объекты. Наиболее знаковыми считаются полотна Петра Кончаловского ("Цветы в высокой вазе" и "Наташа на стуле"), Льва Кропивницкого ("Белый бык"), Виктора Пивоварова ("Средний путь"), Владимира Дубосарского и Александра Виноградова ("Поцелуй") и другие. Своеобразным эпиграфом к выставке стала работа Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина "Я так вижу", подчеркивают в пресс-службе.Выставка продлится до 23 июня.
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новости культуры, выставки, искусство, москва, фонд культуры "екатерина", владимир семенихин, петр кончаловский
07:43 18.02.2022
 
Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу"

Работы Кончаловского, Пивоварова, Дубосарского покажут на выставке в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Влад Кульков. Дисгармонирующая решимость — это неповинность участливо запаленной книги. 2016
Влад Кульков. Дисгармонирующая решимость — это неповинность участливо запаленной книги. 2016
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Работы Петра Кончаловского, Виктора Пивоварова и Владимира Дубосарского представлены на мартовской выставке "Я так вижу", приуроченной к 20-летию фонда культуры "Екатерина", сообщает пресс-служба организации.
Основатели фонда Екатерина и Владимир Семенихины начали собирать произведения искусства в середине 1990-х годов. Первыми в коллекцию вошли работы, хранившиеся в семье Екатерины. В последующие годы в собрание вошли полотна как классиков вроде Шишкина и Айвазовского, так и современных авторов.

"В 2022 году Фонду культуры "Екатерина" исполняется двадцать лет. Структура выставки отражает историю коллекции по главам — от момента обращения к не столь популярному на фоне рыночного "бума" классического русского авангарда "Бубновому валету", затем к неофициальному искусству или "второму авангарду", соцарту, московскому концептуализму, "золотому веку" русского современного искусства конца 1990-х и 2000-х, вплоть до произведений восходящих звезд российской художественной сцены", — говорится в релизе".

Всего в экспозицию вошло более 150 избранных произведений русского искусства, включая живопись, графику, скульптуру, медиаарт и другие художественные объекты.
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Ирина Корина. Отпуск. Из серии "Инфографика". 2014
Ирина Корина. Отпуск. Из серии Инфографика. 2014
1 из 2
Ирина Корина. Отпуск. Из серии "Инфографика". 2014
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Олег Кулик. Теннисистка. Из серии "Музей природы". 2002
Олег Кулик. Теннисистка. Из серии Музей природы. 2002
2 из 2
Олег Кулик. Теннисистка. Из серии "Музей природы". 2002
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
1 из 2
Ирина Корина. Отпуск. Из серии "Инфографика". 2014
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
2 из 2
Олег Кулик. Теннисистка. Из серии "Музей природы". 2002
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
Наиболее знаковыми считаются полотна Петра Кончаловского ("Цветы в высокой вазе" и "Наташа на стуле"), Льва Кропивницкого ("Белый бык"), Виктора Пивоварова ("Средний путь"), Владимира Дубосарского и Александра Виноградова ("Поцелуй") и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"

Петр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908

Пётр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908
1 из 4

Петр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908

© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
2 из 4
Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
3 из 4
Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
4 из 4
Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
1 из 4

Петр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908

© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
2 из 4
Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
3 из 4
Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
4 из 4
Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
Своеобразным эпиграфом к выставке стала работа Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина "Я так вижу", подчеркивают в пресс-службе.
Выставка продлится до 23 июня.
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