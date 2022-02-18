Фонд "Екатерина" отмечает юбилей выставкой "Я так вижу"
Работы Кончаловского, Пивоварова, Дубосарского покажут на выставке в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Влад Кульков. Дисгармонирующая решимость — это неповинность участливо запаленной книги. 2016
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Работы Петра Кончаловского, Виктора Пивоварова и Владимира Дубосарского представлены на мартовской выставке "Я так вижу", приуроченной к 20-летию фонда культуры "Екатерина", сообщает пресс-служба организации.
Основатели фонда Екатерина и Владимир Семенихины начали собирать произведения искусства в середине 1990-х годов. Первыми в коллекцию вошли работы, хранившиеся в семье Екатерины. В последующие годы в собрание вошли полотна как классиков вроде Шишкина и Айвазовского, так и современных авторов.
"В 2022 году Фонду культуры "Екатерина" исполняется двадцать лет. Структура выставки отражает историю коллекции по главам — от момента обращения к не столь популярному на фоне рыночного "бума" классического русского авангарда "Бубновому валету", затем к неофициальному искусству или "второму авангарду", соцарту, московскому концептуализму, "золотому веку" русского современного искусства конца 1990-х и 2000-х, вплоть до произведений восходящих звезд российской художественной сцены", — говорится в релизе".
Всего в экспозицию вошло более 150 избранных произведений русского искусства, включая живопись, графику, скульптуру, медиаарт и другие художественные объекты.
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Ирина Корина. Отпуск. Из серии "Инфографика". 2014
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Ирина Корина. Отпуск. Из серии "Инфографика". 2014
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Олег Кулик. Теннисистка. Из серии "Музей природы". 2002
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Олег Кулик. Теннисистка. Из серии "Музей природы". 2002
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
1 из 2
Ирина Корина. Отпуск. Из серии "Инфографика". 2014
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
2 из 2
Олег Кулик. Теннисистка. Из серии "Музей природы". 2002
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
Наиболее знаковыми считаются полотна Петра Кончаловского ("Цветы в высокой вазе" и "Наташа на стуле"), Льва Кропивницкого ("Белый бык"), Виктора Пивоварова ("Средний путь"), Владимира Дубосарского и Александра Виноградова ("Поцелуй") и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
Петр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908
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Петр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
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Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
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Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
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Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
1 из 4
Петр Кончаловский. Цветы в высокой вазе. 1908
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
2 из 4
Лев Кропивницкий. Белый бык 1. 1964
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
3 из 4
Виктор Пивоваров. Средний путь. 1974
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
4 из 4
Александр Виноградов, Владимир Дубосарский. Поцелуй. 2003
© Фото предоставлено пресс-службой фонда культуры "Екатерина"
Своеобразным эпиграфом к выставке стала работа Аристарха Чернышева и Алексея Шульгина "Я так вижу", подчеркивают в пресс-службе.
Выставка продлится до 23 июня.