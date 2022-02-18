22:09 18.02.2022 (обновлено: 22:52 18.02.2022)
Россия хочет решить проблемы с визами в США через арбитраж, заявил Вершинин
МИД: Россия хочет начала арбитража в отношении США для решения проблемы с визами
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия выступает за начало запуска арбитража в отношении США для решения проблемы невыдачи американских виз российским дипломатам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Есть целый порядок шагов, на которые мы настоятельно подталкиваем Секретариат и генсека ООН. В последний раз состоялся разговор по видеосвязи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, на котором был остро поставлен этот вопрос", - сказал Вершинин.
11 февраля, 10:28В миреГенсек ООН не исключил арбитража из-за позиции США по визам
В том числе, по его словам, было сказано, что на нынешнем этапе, после того как не сработали никакие обещания, которые России передавались через Секретариат ООН, "необходимо идти дальше по пути, который и предусматривает арбитражный суд".
"Мы хотели бы, чтобы движение было именно по этому направлению, потому что нам нужен результат. Нам нужно обеспечение нормального функционирования и российского, и других дипломатических представительств, которые работают в Нью-Йорке в ооновской системе", - указал замглавы МИД РФ.
Ранее Москва заявляла, что российская делегация уже на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами, связанными с систематическими отказами во въездных визах как для сотрудников постпредства РФ при ООН, так и для делегатов из Москвы. Остается нерешенной проблема с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.
Опубликовано: Дарья Буймова