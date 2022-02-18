https://ria.ru/20220218/vershinin-1773688790.html

Россия хочет решить проблемы с визами в США через арбитраж, заявил Вершинин

Россия хочет решить проблемы с визами в США через арбитраж, заявил Вершинин - РИА Новости, 18.02.2022

Россия хочет решить проблемы с визами в США через арбитраж, заявил Вершинин

Россия выступает за начало запуска арбитража в отношении США для решения проблемы невыдачи американских виз российским дипломатам, заявил журналистам замглавы... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:09

2022-02-18T22:09

2022-02-18T22:52

в мире

антониу гутерреш

россия

нью-йорк (город)

оон

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия выступает за начало запуска арбитража в отношении США для решения проблемы невыдачи американских виз российским дипломатам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Есть целый порядок шагов, на которые мы настоятельно подталкиваем Секретариат и генсека ООН. В последний раз состоялся разговор по видеосвязи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, на котором был остро поставлен этот вопрос", - сказал Вершинин.В том числе, по его словам, было сказано, что на нынешнем этапе, после того как не сработали никакие обещания, которые России передавались через Секретариат ООН, "необходимо идти дальше по пути, который и предусматривает арбитражный суд"."Мы хотели бы, чтобы движение было именно по этому направлению, потому что нам нужен результат. Нам нужно обеспечение нормального функционирования и российского, и других дипломатических представительств, которые работают в Нью-Йорке в ооновской системе", - указал замглавы МИД РФ.Ранее Москва заявляла, что российская делегация уже на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами, связанными с систематическими отказами во въездных визах как для сотрудников постпредства РФ при ООН, так и для делегатов из Москвы. Остается нерешенной проблема с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/vizy-1772216410.html

https://ria.ru/20220210/viza-1771975596.html

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Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, россия, нью-йорк (город), оон