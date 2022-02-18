https://ria.ru/20220218/verkhnevolzhe-1773509182.html

В Верхневолжье увеличено число центров для больных коронавирусом

В Верхневолжье увеличено число центров для больных коронавирусом - РИА Новости, 18.02.2022

В Верхневолжье увеличено число центров для больных коронавирусом

В Тверской области увеличено число амбулаторных центров для больных коронавирусом, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:22

2022-02-18T11:22

2022-02-18T13:36

тверская область

игорь руденя

тверь

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. В Тверской области увеличено число амбулаторных центров для больных коронавирусом, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь."Для обеспечения своевременной медицинской помощи проведено укрепление амбулаторного звена – увеличено число центров амбулаторной помощи для взрослых, которые работают с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, ежедневно один из центров амбулаторной помощи в Твери работает круглосуточно", – отметил глава региона.По его словам, с 7 февраля в регионе внедрена система аудиоконсультаций и дистанционного оформления листков временной нетрудоспособности для пациентов с признаками ОРВИ. На сегодняшний день выдано более 1,5 тысячи дистанционных больничных."По статистике, которую мы ежедневно отслеживаем, заболеваемость в регионе снизилась. Сейчас обстановка стабилизируется. Хочу обратиться к зрителям – нужно обязательно делать прививки. Сейчас мы видим, что те, кто вакцинировался, болеют всего 3-4 дня, а в реанимации порядка 90% пациентов – граждане, кто не сделал прививку", – сказал Игорь Руденя.За прошлую неделю в регионе зарегистрировано 11,1 тысячи человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. По данным Роспотребнадзора, около 70% всех случаев приходится на штамм "Омикрон", 20% – на штамм "Дельта", оставшиеся 10% – на иные разновидности вируса.Особенностью омикрон-штамма является относительно легкая форма прохождения болезни. Как отметил глава региона, в связи с этим, количество госпитализаций больных остается на стабильном уровне. Медицинскую помощь в условиях стационара получают менее 10% заболевших, те, у кого отмечается тяжёлое течение болезни. Из них в реанимации находятся менее 1% больных.В регионе вторую неделю фиксируется спад заболеваемости коронавирусом среди детей. Их доля среди пациентов с COVID-19 снизилась до 17,5%.

https://ria.ru/20220214/filialy-1772746853.html

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игорь руденя, тверь, здоровье - общество, коронавирус в россии