https://ria.ru/20220218/velikobritaniya-1773586066.html
Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт"
Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт" - РИА Новости, 18.02.2022
Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт"
Великобритании хочет "сколотить железный фронт" и не дать ничего России по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:36
2022-02-18T15:36
2022-02-18T15:36
в мире
россия
великобритания
андрей келин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Великобритании хочет "сколотить железный фронт" и не дать ничего России по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Лондон стоит на том, чтобы сколотить железный фронт... в том, чтобы России ничего не давать", - сказал он в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о позиции Великобритании по гарантиям безопасности РФ. По его словам, Британия настаивает на том, что "даже если Россия отведет свои войска (от украинской границы), то это ничего не меняет".В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220214/lavrov-1772733181.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, андрей келин, нато
Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт"
Посол в Британии Келин: Лондон хочет сколотить железный фронт и не давать гарантий России