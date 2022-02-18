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Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт"

Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт" - РИА Новости, 18.02.2022

Посол в Лондоне заявил о желании Британии "сколотить железный фронт"

Великобритании хочет "сколотить железный фронт" и не дать ничего России по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:36

2022-02-18T15:36

2022-02-18T15:36

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Великобритании хочет "сколотить железный фронт" и не дать ничего России по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Лондон стоит на том, чтобы сколотить железный фронт... в том, чтобы России ничего не давать", - сказал он в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о позиции Великобритании по гарантиям безопасности РФ. По его словам, Британия настаивает на том, что "даже если Россия отведет свои войска (от украинской границы), то это ничего не меняет".В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220214/lavrov-1772733181.html

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в мире, россия, великобритания, андрей келин, нато