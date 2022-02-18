Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/uvolnenie-1773460621.html
Когда пенсионеру выгоднее уволиться
Эксперт рассказала, в какое время месяца пенсионеру выгоднее уволиться - РИА Новости, 18.02.2022
Когда пенсионеру выгоднее уволиться
С учетом действующей методики расчета страховой пенсии, пенсионеру выгоднее уволиться ближе к концу месяца, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T01:16
2022-02-18T05:58
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c58a6accb485a801f49e4081821ab6a.jpg
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. С учетом действующей методики расчета страховой пенсии, пенсионеру выгоднее уволиться ближе к концу месяца, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках, при этом период работы в течении месяца не имеет значения, отмечает эксперт.Если, например, работающий пенсионер увольняется в марте, то в апреле он уже не будет в списке работающих лиц. То есть доплата также будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус "неработающего", вне зависимости от того, уволился пенсионер 1 или 31 марта. В данном случае, с финансовой точки зрения увольнение ближе к концу месяца оказывается более выгодным, заключила Сорокина.
https://ria.ru/20220217/dolgi-1773231661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773275298_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_50b095e65d60e2eae0ff7a802e9316aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
01:16 18.02.2022 (обновлено: 05:58 18.02.2022)
 
Эксперт рассказала, в какое время месяца пенсионеру выгоднее уволиться

Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. С учетом действующей методики расчета страховой пенсии, пенсионеру выгоднее уволиться ближе к концу месяца, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.
Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках, при этом период работы в течении месяца не имеет значения, отмечает эксперт.
Сотрудник ПФР держит в руках российский паспорт - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 04:19
Пенсионерам назвали случаи, когда можно не платить по своим долгам
Если, например, работающий пенсионер увольняется в марте, то в апреле он уже не будет в списке работающих лиц. То есть доплата также будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус "неработающего", вне зависимости от того, уволился пенсионер 1 или 31 марта. В данном случае, с финансовой точки зрения увольнение ближе к концу месяца оказывается более выгодным, заключила Сорокина.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала