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Когда пенсионеру выгоднее уволиться

Эксперт рассказала, в какое время месяца пенсионеру выгоднее уволиться - РИА Новости, 18.02.2022

Когда пенсионеру выгоднее уволиться

С учетом действующей методики расчета страховой пенсии, пенсионеру выгоднее уволиться ближе к концу месяца, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T01:16

2022-02-18T01:16

2022-02-18T05:58

общество

россия

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. С учетом действующей методики расчета страховой пенсии, пенсионеру выгоднее уволиться ближе к концу месяца, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках, при этом период работы в течении месяца не имеет значения, отмечает эксперт.Если, например, работающий пенсионер увольняется в марте, то в апреле он уже не будет в списке работающих лиц. То есть доплата также будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус "неработающего", вне зависимости от того, уволился пенсионер 1 или 31 марта. В данном случае, с финансовой точки зрения увольнение ближе к концу месяца оказывается более выгодным, заключила Сорокина.

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