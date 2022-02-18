https://ria.ru/20220218/universitet-1773591776.html

Чернышенко: в Плехановском университете реализуют значимые научные проекты

Чернышенко: в Плехановском университете реализуют значимые научные проекты - РИА Новости, 18.02.2022

Чернышенко: в Плехановском университете реализуют значимые научные проекты

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поздравил преподавателей, студентов и сотрудников Российского экономического университета имени Г.В... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:52

2022-02-18T15:52

2022-02-18T15:52

общество

дмитрий чернышенко

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поздравил преподавателей, студентов и сотрудников Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова с 115-летием со дня основания и отметил, что вуз реализует значимые научные проекты."Нынешнее поколение сотрудников и учёных не только бережно хранит многолетние традиции, но и приумножает научные возможности университета. Сегодня вуз является современным научно-образовательным комплексом, отвечающим запросам государства, рынка и общества. Он находится в авангарде по решению задачи цифровизации экономики и подготовки кадров. Здесь реализуются значимые научные проекты", – приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина.Он также подчеркнул, что в число выпускников университета входит ряд известных государственных и общественных деятелей, академиков и бизнесменов, которые используют полученные знания для повышения престижа страны.Помимо этого, Чернышенко пожелал педагогам успехов, новых побед и талантливых студентов."Продолжайте внедрять новые методики для подготовки высокопрофессиональных специалистов. Молодым людям желаю гордиться своей alma mater, совершать открытия и вносить свой вклад в развитие экономики страны", – добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220207/chernyshenko-1771408457.html

https://ria.ru/20220125/kadry-1769506927.html

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общество, дмитрий чернышенко, рэу имени г. в. плеханова