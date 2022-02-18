Чернышенко: в Плехановском университете реализуют значимые научные проекты
Вице-премьер Чернышенко: в Плехановском университете реализуются значимые научные проекты
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поздравил преподавателей, студентов и сотрудников Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова с 115-летием со дня основания и отметил, что вуз реализует значимые научные проекты.
"Нынешнее поколение сотрудников и учёных не только бережно хранит многолетние традиции, но и приумножает научные возможности университета. Сегодня вуз является современным научно-образовательным комплексом, отвечающим запросам государства, рынка и общества. Он находится в авангарде по решению задачи цифровизации экономики и подготовки кадров. Здесь реализуются значимые научные проекты", – приводятся слова Чернышенко на сайте кабмина.
7 февраля, 09:36Чернышенко рассказал о задачах цифровых атташе
Он также подчеркнул, что в число выпускников университета входит ряд известных государственных и общественных деятелей, академиков и бизнесменов, которые используют полученные знания для повышения престижа страны.
Помимо этого, Чернышенко пожелал педагогам успехов, новых побед и талантливых студентов.
"Продолжайте внедрять новые методики для подготовки высокопрофессиональных специалистов. Молодым людям желаю гордиться своей alma mater, совершать открытия и вносить свой вклад в развитие экономики страны", – добавил вице-премьер.