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Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что они оба дали высокую оценку учениям РФ и... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:05
2022-02-18T17:05
белоруссия
в мире
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что они оба дали высокую оценку учениям РФ и Белоруссии, отметив их оборонительный характер."Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость-2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он подчеркнул, что учения никому не угрожают.
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белоруссия, в мире, россия, владимир путин, александр лукашенко
17:05 18.02.2022
 
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин

Президент Путин: российско-белорусские учения носят оборонительный характер

© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
© Sputnik
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Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" в Могилевской области
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что они оба дали высокую оценку учениям РФ и Белоруссии, отметив их оборонительный характер.
"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость-2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он подчеркнул, что учения никому не угрожают.
Военнослужащий на учениях артиллеристов и мотострелковых войск в Южном военном округе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
13:02
Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявили в Кремле
Опубликовано: Ольга Маркова
 
БелоруссияВ миреРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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