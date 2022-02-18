https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773615069.html
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что они оба дали высокую оценку учениям РФ и... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:05
2022-02-18T17:05
2022-02-18T17:05
белоруссия
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россия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что они оба дали высокую оценку учениям РФ и Белоруссии, отметив их оборонительный характер."Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость-2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Он подчеркнул, что учения никому не угрожают.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, россия, владимир путин, александр лукашенко
Российско-белорусские учения носят оборонительный характер, заявил Путин
Президент Путин: российско-белорусские учения носят оборонительный характер