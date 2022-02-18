https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773485193.html

Десять бомбардировщиков перебазировались из Крыма в ходе учений

Десять бомбардировщиков перебазировались из Крыма в ходе учений - РИА Новости, 18.02.2022

Десять бомбардировщиков перебазировались из Крыма в ходе учений

Десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 в ходе учений передислоцировались с крымских аэродромов на запасные, расположенные в других регионах... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:23

2022-02-18T09:23

2022-02-18T09:36

безопасность

республика крым

вооруженные силы рф

су-24

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 в ходе учений передислоцировались с крымских аэродромов на запасные, расположенные в других регионах России, сообщает в пятницу сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ РФ."В ходе учения десять Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации", - указано в сообщении.Как отмечают на флоте, в ходе учений отрабатывался вывод сил из-под удара условного противника. Экипажи самолетов проявили нестандартные подходы в рамках решения поставленной задачи и осуществили перебазирование на запасные аэродромы значительно быстрее нормативов.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.Параллельно проходили и масштабные учения сухопутных и авиационных частей.

https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773477644.html

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безопасность, республика крым, вооруженные силы рф, су-24