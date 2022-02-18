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Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений - РИА Новости, 18.02.2022
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:04
2022-02-18T08:04
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Подразделения ЗВО продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых учений. Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к маршу с полигона в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.По прибытии в часть военная техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
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безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
08:04 18.02.2022
 
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений

Еще одна автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский"
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения ЗВО продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых учений. Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к маршу с полигона в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.
По прибытии в часть военная техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.
Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
Очередной эшелон танковой армии ЗВО возвращается после учений - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
06:06
Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился в часть после учений
 
БезопасностьВооруженные силы РФВоздушно-десантные войска России
 
 
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