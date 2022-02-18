https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773477644.html
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений - РИА Новости, 18.02.2022
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:04
2022-02-18T08:04
2022-02-18T08:04
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Подразделения ЗВО продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых учений. Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к маршу с полигона в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.По прибытии в часть военная техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
https://ria.ru/20220218/eshelon-1773469782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии
Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
Еще одна автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения ЗВО продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых учений. Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к маршу с полигона в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.
По прибытии в часть военная техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в ВС РФ
продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ
.
Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.