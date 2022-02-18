https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773477644.html

Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений

Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений - РИА Новости, 18.02.2022

Автоколонна ЗВО вернется в пункт постоянной дислокации после учений

Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:04

2022-02-18T08:04

2022-02-18T08:04

безопасность

вооруженные силы рф

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Еще одна автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) приступила к маршу в пункт постоянной дислокации после учений, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Подразделения ЗВО продолжают возвращение в пункты постоянной дислокации после плановых учений. Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к маршу с полигона в пункт постоянной дислокации", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом.По прибытии в часть военная техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что в ВС РФ продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Подразделения Южного и Западного военных округов, завершившие учения, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.

https://ria.ru/20220218/eshelon-1773469782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-десантные войска россии