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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220218/ubiystvo-1773501370.html
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 18.02.2022
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск
Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск, говорится на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:55
2022-02-18T13:19
происшествия
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск, говорится на сайте Следственного комитета.Ранее МВД по КЧР и региональный СК сообщали, что к остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с москвичами, следовавшими из аэропорта Минвод в Архыз, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Словесный конфликт перерос в драку, в которой одного туриста ранили, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого."Расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство)... В настоящее время лицо, совершившее преступление, установлено, он объявлен в федеральный розыск", — сказано в сообщении.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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происшествия, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
10:55 18.02.2022 (обновлено: 13:19 18.02.2022)
 
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск

Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск, говорится на сайте Следственного комитета.
Ранее МВД по КЧР и региональный СК сообщали, что к остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с москвичами, следовавшими из аэропорта Минвод в Архыз, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Словесный конфликт перерос в драку, в которой одного туриста ранили, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого.
"Расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство)... В настоящее время лицо, совершившее преступление, установлено, он объявлен в федеральный розыск", — сказано в сообщении.
Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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ТуризмПроисшествияНовости - ТуризмКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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