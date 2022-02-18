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Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск - РИА Новости, 18.02.2022
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск
Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск, говорится на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:55
2022-02-18T10:55
2022-02-18T13:19
происшествия
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск, говорится на сайте Следственного комитета.Ранее МВД по КЧР и региональный СК сообщали, что к остановившемуся на обочине рядом со станицей Кардоникская микроавтобусу с москвичами, следовавшими из аэропорта Минвод в Архыз, подъехал автомобиль с двумя местными жителями. Словесный конфликт перерос в драку, в которой одного туриста ранили, он скончался по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого."Расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство)... В настоящее время лицо, совершившее преступление, установлено, он объявлен в федеральный розыск", — сказано в сообщении.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20220217/ubiystvo-1773425633.html
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происшествия, новости - туризм, карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
10:55 18.02.2022 (обновлено: 13:19 18.02.2022)
Подозреваемого в убийстве туриста жителя КЧР объявили в федеральный розыск
Подозреваемого в убийстве туриста жителя Карачаево-Черкесии объявили в федеральный розыск