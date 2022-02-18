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Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году Белоруссия и Россия нарастили товарооборот почти на 40 миллиардов долларов. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:33
2022-02-18T17:33
экономика
владимир путин
россия
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году Белоруссия и Россия нарастили товарооборот почти на 40 миллиардов долларов."Мы сработали неплохо в прошлом году, несмотря на разного рода пандемии и вирусы, мы нарастили наш товарооборот практически до 40 миллиардов (долларов). Это то, что можно учесть. Народный экспорт и импорт - это тоже миллиарды долларов. Важно, что и белорусская, и российская экономики активно росли весь год и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции", - сказал Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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экономика, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире
17:33 18.02.2022
 
Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии

Лукашенко: Россия и Белоруссия нарастили товарооборот почти на 40 миллиардов долларов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Флаги России и Белоруссии
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году Белоруссия и Россия нарастили товарооборот почти на 40 миллиардов долларов.
"Мы сработали неплохо в прошлом году, несмотря на разного рода пандемии и вирусы, мы нарастили наш товарооборот практически до 40 миллиардов (долларов). Это то, что можно учесть. Народный экспорт и импорт - это тоже миллиарды долларов. Важно, что и белорусская, и российская экономики активно росли весь год и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции", - сказал Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:48
Лукашенко обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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