https://ria.ru/20220218/tovarooborot-1773623370.html

Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии

Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко заявил о росте товарооборота России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году Белоруссия и Россия нарастили товарооборот почти на 40 миллиардов долларов. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:33

2022-02-18T17:33

2022-02-18T17:33

экономика

владимир путин

россия

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в мире

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прошлом году Белоруссия и Россия нарастили товарооборот почти на 40 миллиардов долларов."Мы сработали неплохо в прошлом году, несмотря на разного рода пандемии и вирусы, мы нарастили наш товарооборот практически до 40 миллиардов (долларов). Это то, что можно учесть. Народный экспорт и импорт - это тоже миллиарды долларов. Важно, что и белорусская, и российская экономики активно росли весь год и по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции", - сказал Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773609174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко, в мире