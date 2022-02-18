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https://ria.ru/20220218/tomas-grinfild-1773566954.html
Лавров назвал постпреда США при ООН "образчиком изысканной дипломатии"
Лавров назвал постпреда США при ООН "образчиком изысканной дипломатии" - РИА Новости, 18.02.2022
Лавров назвал постпреда США при ООН "образчиком изысканной дипломатии"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд своими заявлениями о планах России "напасть" на Украину явила собой "образчик... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:24
2022-02-18T14:24
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
киев
восточная европа
россия
оон
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд своими заявлениями о планах России "напасть" на Украину явила собой "образчик "изысканной дипломатии".Томас-Гринфилд, пытаясь обосновать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась в другие части Восточной Европы", не пояснив при этом, о каких регионах идет речь."Образчик "изысканной дипломатии" явила собой Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Где-то перед журналистами она сказала, что "вторжение" России на Украину неминуемо. Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое "лыко в строку"", - сказал министр в интервью телеканалу RT.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220217/bayden-1773442374.html
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html
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игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, киев, восточная европа, россия, оон, нато, в мире, сша, линда томас-гринфилд
14:24 18.02.2022
 
Лавров назвал постпреда США при ООН "образчиком изысканной дипломатии"

Лавров назвал постпреда США при ООН Томас-Гринфилд "образчиком изысканной дипломатии"

© REUTERS / Mike SegarПредставитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд своими заявлениями о планах России "напасть" на Украину явила собой "образчик "изысканной дипломатии".
Томас-Гринфилд, пытаясь обосновать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась в другие части Восточной Европы", не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 21:35
"Танкистку Трасс на фронт". Британцы высмеяли вбросы Байдена о "вторжении"
"Образчик "изысканной дипломатии" явила собой Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Где-то перед журналистами она сказала, что "вторжение" России на Украину неминуемо. Якобы они видели, как наша страна это делает в других частях Восточной Европы. Сейчас любое "лыко в строку"", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
16 февраля, 15:37
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинКиевВосточная ЕвропаРоссияООННАТОВ миреСШАЛинда Томас-Гринфилд
 
 
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