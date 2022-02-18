https://ria.ru/20220218/tikhanovskaya-1773691936.html

Тихановская встретилась с госсекретарем США

Тихановская встретилась с госсекретарем США - РИА Новости, 18.02.2022

Тихановская встретилась с госсекретарем США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:32

2022-02-18T22:32

2022-02-18T22:32

в мире

светлана тихановская

александр лукашенко

энтони блинкен

белоруссия

сша

вильнюс

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба офиса лидера белорусской оппозиции."Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что стороны обсудили международную реакцию на действия властей Белоруссии. Согласно сообщению, Тихановская заявила об ухудшении в республике ситуации с правами человека и о "торговле" белорусским суверенитетом. "Белоруссия имеет решающее значение для безопасности в Европе и должна быть в центре международного внимания", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20220211/tikhanovskaya-1772265453.html

https://ria.ru/20220207/dolg-1771446124.html

белоруссия

сша

вильнюс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлана тихановская, александр лукашенко, энтони блинкен, белоруссия, сша, вильнюс