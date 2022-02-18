Тихановская встретилась с госсекретарем США
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская встретилась с госсекретарем США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба офиса лидера белорусской оппозиции.
"Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что стороны обсудили международную реакцию на действия властей Белоруссии. Согласно сообщению, Тихановская заявила об ухудшении в республике ситуации с правами человека и о "торговле" белорусским суверенитетом. "Белоруссия имеет решающее значение для безопасности в Европе и должна быть в центре международного внимания", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Опубликовано: Дарья Буймова