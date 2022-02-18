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https://ria.ru/20220218/tikhanovskaya-1773691936.html
Тихановская встретилась с госсекретарем США
Тихановская встретилась с госсекретарем США - РИА Новости, 18.02.2022
Тихановская встретилась с госсекретарем США
Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:32
2022-02-18T22:32
в мире
светлана тихановская
александр лукашенко
энтони блинкен
белоруссия
сша
вильнюс
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба офиса лидера белорусской оппозиции."Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что стороны обсудили международную реакцию на действия властей Белоруссии. Согласно сообщению, Тихановская заявила об ухудшении в республике ситуации с правами человека и о "торговле" белорусским суверенитетом. "Белоруссия имеет решающее значение для безопасности в Европе и должна быть в центре международного внимания", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20220211/tikhanovskaya-1772265453.html
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в мире, светлана тихановская, александр лукашенко, энтони блинкен, белоруссия, сша, вильнюс
22:32 18.02.2022
 
Тихановская встретилась с госсекретарем США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская встретилась с госсекретарем США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба офиса лидера белорусской оппозиции.
"Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном", - говорится в сообщении пресс-службы.
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 13:19Протесты в Белоруссии
Тихановская намерена выступить на Мюнхенской конференции
Отмечается, что стороны обсудили международную реакцию на действия властей Белоруссии. Согласно сообщению, Тихановская заявила об ухудшении в республике ситуации с правами человека и о "торговле" белорусским суверенитетом. "Белоруссия имеет решающее значение для безопасности в Европе и должна быть в центре международного внимания", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 12:06Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЭнтони БлинкенБелоруссияСШАВильнюс
 
 
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