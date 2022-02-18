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Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай

Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай - РИА Новости, 18.02.2022

Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай

Российская сторона обратилась к Таиланду с заявкой на организацию прямых пассажирских авиарейсов из России в "северную столицу" королевства, город Чиангмай,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T18:57

2022-02-18T18:57

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ЧИАНГМАЙ, 18 фев – РИА Новости. Российская сторона обратилась к Таиланду с заявкой на организацию прямых пассажирских авиарейсов из России в "северную столицу" королевства, город Чиангмай, рассказал посол РФ в стране Евгений Томихин."Конечно, еще многое предстоит сделать, прежде чем такое авиасообщение можно будет официально запустить", – сказал глава российской дипмиссии в пятницу на торжественной церемонии открытия почетного консульства России по северным провинциям Таиланда в Чиангмае.Томихин считает, что после окончания пандемии соотечественники заинтересуются регионом. "Надеюсь, многие россияне приедут сюда, в северную часть Таиланда, больше узнают об этих местах, посетят красивейшие достопримечательности провинций Чиангмай, Чианграй, Мэхонгсон", – указал глава дипмиссии.В настоящее время пассажирские рейсы российских авиакомпаний есть только в аэропорты Бангкока и на острова Пхукет.Почетное консульство России по северным провинциям Таиланда открылось в пятницу в Чиангмае. Этот город считается северной и культурной столицей страны.

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