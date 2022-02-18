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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220218/tailand-1773612420.html
Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай
Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай - РИА Новости, 18.02.2022
Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай
Российская сторона обратилась к Таиланду с заявкой на организацию прямых пассажирских авиарейсов из России в "северную столицу" королевства, город Чиангмай,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T18:57
2022-02-18T18:57
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ЧИАНГМАЙ, 18 фев – РИА Новости. Российская сторона обратилась к Таиланду с заявкой на организацию прямых пассажирских авиарейсов из России в "северную столицу" королевства, город Чиангмай, рассказал посол РФ в стране Евгений Томихин."Конечно, еще многое предстоит сделать, прежде чем такое авиасообщение можно будет официально запустить", – сказал глава российской дипмиссии в пятницу на торжественной церемонии открытия почетного консульства России по северным провинциям Таиланда в Чиангмае.Томихин считает, что после окончания пандемии соотечественники заинтересуются регионом. "Надеюсь, многие россияне приедут сюда, в северную часть Таиланда, больше узнают об этих местах, посетят красивейшие достопримечательности провинций Чиангмай, Чианграй, Мэхонгсон", – указал глава дипмиссии.В настоящее время пассажирские рейсы российских авиакомпаний есть только в аэропорты Бангкока и на острова Пхукет.Почетное консульство России по северным провинциям Таиланда открылось в пятницу в Чиангмае. Этот город считается северной и культурной столицей страны.
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туризм, россия, таиланд, новости - туризм, туристы, самолеты, аэропорты, авиарейсы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:57 18.02.2022
 
Россия предложила Таиланду открыть прямые авиарейсы в Чиангмай

Посол РФ Томихин уверен, что россияне оценят "северную столицу" королевства – Чиангмай

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
ЧИАНГМАЙ, 18 фев – РИА Новости. Российская сторона обратилась к Таиланду с заявкой на организацию прямых пассажирских авиарейсов из России в "северную столицу" королевства, город Чиангмай, рассказал посол РФ в стране Евгений Томихин.
"Конечно, еще многое предстоит сделать, прежде чем такое авиасообщение можно будет официально запустить", – сказал глава российской дипмиссии в пятницу на торжественной церемонии открытия почетного консульства России по северным провинциям Таиланда в Чиангмае.
Томихин считает, что после окончания пандемии соотечественники заинтересуются регионом. "Надеюсь, многие россияне приедут сюда, в северную часть Таиланда, больше узнают об этих местах, посетят красивейшие достопримечательности провинций Чиангмай, Чианграй, Мэхонгсон", – указал глава дипмиссии.
В настоящее время пассажирские рейсы российских авиакомпаний есть только в аэропорты Бангкока и на острова Пхукет.
Почетное консульство России по северным провинциям Таиланда открылось в пятницу в Чиангмае. Этот город считается северной и культурной столицей страны.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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