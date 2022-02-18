https://ria.ru/20220218/supertsiklony-1773466236.html

Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России

Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России - РИА Новости, 18.02.2022

Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России

Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T03:41

2022-02-18T03:41

2022-02-18T15:54

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773492475_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ca30ecaed52bb0fb82c02aa761bd6a57.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд назвал такое явление крайне редким. "Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах", — добавил он.Череда циклонов, по словам синоптика, связана с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. К западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим. Это различие температур создает условия для образования циклонов."В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40 процентов", — сообщил Вильфанд.В ближайшие дни, добавил синоптик, в центре Европейской России сохранится температура, соответствующая апрельским значениям, в среду похолодает до уровня марта. В конце недели ожидается около пяти градусов, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели, заключил он.

https://ria.ru/20220218/pogoda-1773465292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия