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Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России
Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России - РИА Новости, 18.02.2022
Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России
Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:41
2022-02-18T15:54
общество
россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд назвал такое явление крайне редким. "Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах", — добавил он.Череда циклонов, по словам синоптика, связана с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. К западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим. Это различие температур создает условия для образования циклонов."В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40 процентов", — сообщил Вильфанд.В ближайшие дни, добавил синоптик, в центре Европейской России сохранится температура, соответствующая апрельским значениям, в среду похолодает до уровня марта. В конце недели ожидается около пяти градусов, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели, заключил он.
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общество, россия
03:41 18.02.2022 (обновлено: 15:54 18.02.2022)
 
Вильфанд предупредил о череде суперциклонов в Европейской России

Вильфанд предупредил жителей Европейской России о череде суперциклонов и снижении давления

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с температурой на здании Центрального телеграфа в Москве
Электронное табло с температурой на здании Центрального телеграфа в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Европейскую часть России ждут три суперциклона подряд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять суперсуперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей", — сказал синоптик.

Вильфанд назвал такое явление крайне редким. "Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах", — добавил он.
Череда циклонов, по словам синоптика, связана с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. К западу от Исландии расположена Гренландия с ледяным щитом, а к востоку — теплый Гольфстрим. Это различие температур создает условия для образования циклонов.
"В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40 процентов", — сообщил Вильфанд.
В ближайшие дни, добавил синоптик, в центре Европейской России сохранится температура, соответствующая апрельским значениям, в среду похолодает до уровня марта. В конце недели ожидается около пяти градусов, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели, заключил он.
Теплоход проплывает под Новоарбатским мостом в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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