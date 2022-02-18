https://ria.ru/20220218/stroitelstvo-1773617518.html

Более 330 миллионов рублей направят на жилье в нижегородских селах

Более 330 миллионов рублей направят на жилье в нижегородских селах - РИА Новости, 18.02.2022

Более 330 миллионов рублей направят на жилье в нижегородских селах

Более 330 миллионов рублей субсидий планируется направить в 2022 году на строительство жилья для работников нижегородского села по госпрограмме "Комплексное... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:14

2022-02-18T17:14

2022-02-18T17:14

нижегородская область

нижегородская область

общество

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Более 330 миллионов рублей субсидий планируется направить в 2022 году на строительство жилья для работников нижегородского села по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, в этом году по программе запланировано возвести жилье для работников села в пятнадцати муниципалитетах области – построить 82 индивидуальных дома и один многоквартирный."Это направление программы позволяет выполнить сразу несколько важных задач. Благодаря строительству нового жилья можно помочь организациям агропромышленного комплекса и социальной сферы привлечь или удержать нужные кадры. Во-вторых, новый импульс развития получают сами населенные пункты. На эти цели будет направлено более 330 миллионов рублей, почти 200 миллионов рублей из которых выделены из федерального бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, после ввода в эксплуатацию жилье будет предоставлено 85 нижегородским семьям по договорам найма с возможностью его последующего выкупа. При этом если работник-арендатор отработает в организации пять лет, то сможет приобрести дом в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства жилья. По истечении 10 лет работы – по цене, не превышающей 1% расчетной стоимости строительства жилья.Руководитель регионального минсельхоза напомнил, что в прошлом году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в 13 муниципалитетах Нижегородской области велось строительство 51 индивидуального дома и одного многоквартирного. На эти цели было направлено 189,6 миллиона рублей, из которых 144,8 миллиона рублей – средства федерального бюджета. Передача жилья по договорам найма работникам АПК и социальной сферы уже началась."Программой также предусмотрено финансирование работ, связанных с благоустройством и возведением объектов инфраструктуры на площадках, предусмотренных под компактную жилищную застройку. Подобный проект реализуется в селе Ильино-Заборское, там готовится площадка под застройку 29 жилых домов. В частности, запланировано возведение инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение, канализацию, электро- и теплоснабжение, а также благоустройство территории. На эти цели будет направлено 59,6 миллиона рублей, из которых 24,4 миллиона рублей привлечены из федерального бюджета", - добавил Денисов.Всего в 2022 году на реализацию различных проектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" будет направлено свыше 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220214/dorogi-1772790212.html

https://ria.ru/20220204/zhivotnovodstvo-1771153353.html

https://ria.ru/20220128/investitsii-1769996269.html

нижегородская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

нижегородская область, общество, глеб никитин