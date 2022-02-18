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Крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря

Крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря - РИА Новости, 18.02.2022

Крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря

Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер "Москва" в рамках учений выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря, сообщил отдел... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T05:19

2022-02-18T05:19

2022-02-18T13:25

черное море

безопасность

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер "Москва" в рамках учений выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ."Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова", - говорится в сообщении.По замыслу учений артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолетов морской авиации.Кроме того, в рамках учений боевые расчеты ракетного крейсера "Москва" выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие – макеты плавающих морских мин."Всего в ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника", - подчеркнули в пресс-службе флота.Учения прошли в соответствии с планом подготовки.

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черное море, безопасность, россия