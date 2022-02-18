https://ria.ru/20220218/status-1773463638.html

Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН

Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН - РИА Новости, 18.02.2022

Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T02:04

2022-02-18T02:04

2022-02-18T07:38

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ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой организации применительно к СССР.В четверг на заседании Совбеза, посвященном проблеме выполнения Минских соглашений, Кислица вновь попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в СБ в качестве постоянного члена. Ранее он уже заявлял, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на место в Совбезе ООН, так как после распада СССР не прошла процедуру вступления в организацию.Дипломат задался вопросом, прошла ли процедуру вступления в ООН Украина. "Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой", - поинтересовался он.Россия, напомнил замглавы МИД, является государством-продолжателем СССР, и речь идет лишь "об изменении названия государства"."А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием", - указал Вершинин.В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.

https://ria.ru/20220210/sovbez-1772168443.html

https://ria.ru/20220216/oon-1773039377.html

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