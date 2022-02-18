Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/status-1773463638.html
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН - РИА Новости, 18.02.2022
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:04
2022-02-18T07:38
россия
ссср
украина
оон
совет безопасности оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154825/85/1548258511_0:33:3079:1765_1920x0_80_0_0_19a2ca6438afe02f0ee415667d3c4e60.jpg
ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой организации применительно к СССР.В четверг на заседании Совбеза, посвященном проблеме выполнения Минских соглашений, Кислица вновь попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в СБ в качестве постоянного члена. Ранее он уже заявлял, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на место в Совбезе ООН, так как после распада СССР не прошла процедуру вступления в организацию.Дипломат задался вопросом, прошла ли процедуру вступления в ООН Украина. "Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой", - поинтересовался он.Россия, напомнил замглавы МИД, является государством-продолжателем СССР, и речь идет лишь "об изменении названия государства"."А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием", - указал Вершинин.В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.
https://ria.ru/20220210/sovbez-1772168443.html
https://ria.ru/20220216/oon-1773039377.html
россия
ссср
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154825/85/1548258511_0:282:2354:2048_1920x0_80_0_0_a2dc41127fa473a59393fdcf825ac303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, украина, оон, совет безопасности оон, в мире
02:04 18.02.2022 (обновлено: 07:38 18.02.2022)
 
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН

Замглавы МИД Вершинин подчеркнул, что Россия является государством-продолжателем СССР

© РИА Новости / Роман МахмутовЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой организации применительно к СССР.
В четверг на заседании Совбеза, посвященном проблеме выполнения Минских соглашений, Кислица вновь попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в СБ в качестве постоянного члена. Ранее он уже заявлял, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на место в Совбезе ООН, так как после распада СССР не прошла процедуру вступления в организацию.

"Не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности. Расчет понятен – он на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию", — сказал Вершинин на заседании Совбеза.

Дипломат задался вопросом, прошла ли процедуру вступления в ООН Украина. "Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой", - поинтересовался он.
Россия, напомнил замглавы МИД, является государством-продолжателем СССР, и речь идет лишь "об изменении названия государства".
Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием", - указал Вершинин.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 21:28
В ООН высказались о словах постпреда Украины о членстве России в Совбезе
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.
О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:18
Представительство России при ООН уличило украинского постпреда в демагогии
 
РоссияСССРУкраинаООНСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала