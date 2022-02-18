https://ria.ru/20220218/status-1773463638.html
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН - РИА Новости, 18.02.2022
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:04
2022-02-18T02:04
2022-02-18T07:38
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ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой организации применительно к СССР.В четверг на заседании Совбеза, посвященном проблеме выполнения Минских соглашений, Кислица вновь попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в СБ в качестве постоянного члена. Ранее он уже заявлял, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на место в Совбезе ООН, так как после распада СССР не прошла процедуру вступления в организацию.Дипломат задался вопросом, прошла ли процедуру вступления в ООН Украина. "Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой", - поинтересовался он.Россия, напомнил замглавы МИД, является государством-продолжателем СССР, и речь идет лишь "об изменении названия государства"."А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием", - указал Вершинин.В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.
https://ria.ru/20220210/sovbez-1772168443.html
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россия, ссср, украина, оон, совет безопасности оон, в мире
02:04 18.02.2022 (обновлено: 07:38 18.02.2022)
Замглавы МИД раскрыл разницу между статусом России и Украины в ООН
Замглавы МИД Вершинин подчеркнул, что Россия является государством-продолжателем СССР
ООН, 18 фев - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал украинскому постпреду при ООН Сергею Кислице, чем статус России отличается от статуса Украины в этой организации применительно к СССР.
В четверг на заседании Совбеза, посвященном проблеме выполнения Минских соглашений, Кислица вновь попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России
в СБ в качестве постоянного члена. Ранее он уже заявлял, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на место в Совбезе ООН
, так как после распада СССР не прошла процедуру вступления в организацию.
"Не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности. Расчет понятен – он на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию", — сказал Вершинин на заседании Совбеза.
Дипломат задался вопросом, прошла ли процедуру вступления в ООН Украина. "Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой", - поинтересовался он.
Россия, напомнил замглавы МИД, является государством-продолжателем СССР, и речь идет лишь "об изменении названия государства".
"А Украина
как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием", - указал Вершинин.
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.
Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В конце 1991 года тогдашний президент России Борис Ельцин направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал, что членство СССР в Совете Безопасности и других органах при поддержке государств СНГ будет продолжать Российская Федерация. В связи с этим президент попросил использовать название "Российская Федерация" вместо "СССР". Также он сообщил, что Россия сохраняет всю ответственность за свои права, обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН. Обращение Ельцина было основано на решении государств-участниц вновь образованного СНГ, которые на встрече в Алма-Ате документально подтвердили готовность видеть Россию продолжателем СССР, а себя — полноправными членами ООН.
О содержании письма в тот же день были проинформированы члены Совбеза ООН
, ни один из них не выдвинул замечаний по этому вопросу.