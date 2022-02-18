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В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе

В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе - РИА Новости, 18.02.2022

В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе

Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:57

2022-02-18T13:57

2022-02-18T14:08

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ллойд остин

европа

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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но отметил, что Вашингтон будет делать необходимое для защиты партнеров по НАТО."Сегодня мне нечего объявить по этому поводу (о размещении новых сил для поддержки союзников США в Европе - ред.), но также я скажу, что по всему, что мы делаем, мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно развертывания любых сил", - сказал Остин в ходе пресс-конференции в Варшаве.Он отметил, что США "привержены" пятой статье договора Альянса."Мы будем делать необходимое для защиты наших партнеров и союзников, в соответствии с положениями пятой статьи", - подчеркнул глава Пентагона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/zakharova-1773512409.html

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в мире, сша, пентагон, ллойд остин, европа