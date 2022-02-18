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В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе
В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе - РИА Новости, 18.02.2022
В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе
Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:57
2022-02-18T13:57
2022-02-18T14:08
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ВАРШАВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но отметил, что Вашингтон будет делать необходимое для защиты партнеров по НАТО."Сегодня мне нечего объявить по этому поводу (о размещении новых сил для поддержки союзников США в Европе - ред.), но также я скажу, что по всему, что мы делаем, мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно развертывания любых сил", - сказал Остин в ходе пресс-конференции в Варшаве.Он отметил, что США "привержены" пятой статье договора Альянса."Мы будем делать необходимое для защиты наших партнеров и союзников, в соответствии с положениями пятой статьи", - подчеркнул глава Пентагона.
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в мире, сша, пентагон, ллойд остин, европа
13:57 18.02.2022 (обновлено: 14:08 18.02.2022)
В Пентагоне отказались говорить о возможном размещении новых сил в Европе
Глава Пентагона Остин отказался говорить о возможном размещении новых сил США в Европе