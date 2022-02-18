https://ria.ru/20220218/sportmeropriyatiya-1773536796.html

Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий

Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий - РИА Новости, 18.02.2022

Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий

Россия и Китай обменяются опытом организации спортивных мероприятий и приобщения населения к занятиям физкультурой в 2022 и 2023 годах, которые объявлены Годами РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:44

2022-02-18T12:44

2022-02-18T12:44

россия-китай: главное

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756219545_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f0d799d7d0f9172510bc9afa48d5511b.jpg

МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай обменяются опытом организации спортивных мероприятий и приобщения населения к занятиям физкультурой в 2022 и 2023 годах, которые объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, заявил министр спорта России Олег Матыцин."В рамках наших совместных мероприятий в перекрестные годы планируем обменяться опытом, поделиться лучшими практиками организации спортивных мероприятий и вовлечения наших граждан в занятия физической культурой", -- отметил Матыцин.По его словам, Россия и Китай - давние партнеры. "Мы рады успехам китайских коллег в спорте, в том числе на Олимпийских играх", - подчеркнул министр.Матыцин также призвал не бояться делиться опытом, изучать мировые практики, сохраняя при этом особенности национальной системы спорта. "Сейчас это является неотъемлемой частью сосуществования в мировом спортивном сообществе. Даже девиз этих Олимпийских игр это подтверждает - мы работаем вместе ради общего будущего", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220205/olimpiada-1771227446.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай