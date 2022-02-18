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https://ria.ru/20220218/sportmeropriyatiya-1773536796.html
Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий
Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий - РИА Новости, 18.02.2022
Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий
Россия и Китай обменяются опытом организации спортивных мероприятий и приобщения населения к занятиям физкультурой в 2022 и 2023 годах, которые объявлены Годами РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:44
2022-02-18T12:44
россия-китай: главное
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МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай обменяются опытом организации спортивных мероприятий и приобщения населения к занятиям физкультурой в 2022 и 2023 годах, которые объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, заявил министр спорта России Олег Матыцин."В рамках наших совместных мероприятий в перекрестные годы планируем обменяться опытом, поделиться лучшими практиками организации спортивных мероприятий и вовлечения наших граждан в занятия физической культурой", -- отметил Матыцин.По его словам, Россия и Китай - давние партнеры. "Мы рады успехам китайских коллег в спорте, в том числе на Олимпийских играх", - подчеркнул министр.Матыцин также призвал не бояться делиться опытом, изучать мировые практики, сохраняя при этом особенности национальной системы спорта. "Сейчас это является неотъемлемой частью сосуществования в мировом спортивном сообществе. Даже девиз этих Олимпийских игр это подтверждает - мы работаем вместе ради общего будущего", - подчеркнул он.
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россия, китай
12:44 18.02.2022
 

Матыцин: РФ и КНР обменяются опытом в рамках организации спортмероприятий

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр спорта России Олег Матыцин
Министр спорта России Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай обменяются опытом организации спортивных мероприятий и приобщения населения к занятиям физкультурой в 2022 и 2023 годах, которые объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, заявил министр спорта России Олег Матыцин.
"В рамках наших совместных мероприятий в перекрестные годы планируем обменяться опытом, поделиться лучшими практиками организации спортивных мероприятий и вовлечения наших граждан в занятия физической культурой", -- отметил Матыцин.
По его словам, Россия и Китай - давние партнеры. "Мы рады успехам китайских коллег в спорте, в том числе на Олимпийских играх", - подчеркнул министр.
Матыцин также призвал не бояться делиться опытом, изучать мировые практики, сохраняя при этом особенности национальной системы спорта. "Сейчас это является неотъемлемой частью сосуществования в мировом спортивном сообществе. Даже девиз этих Олимпийских игр это подтверждает - мы работаем вместе ради общего будущего", - подчеркнул он.
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