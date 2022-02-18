https://ria.ru/20220218/sportkary-1773580749.html

Моргенштерну запретили продавать спорткары McLaren и Porsche

Моргенштерну запретили продавать спорткары McLaren и Porsche - РИА Новости, 18.02.2022

Моргенштерну запретили продавать спорткары McLaren и Porsche

На два спорткара рэпера Моргенштерна, каждый примерно по 18 миллионов рублей, трехлетний McLaren и шестилетний Porsche, наложены ограничения - запрет на... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:16

2022-02-18T15:16

2022-02-18T15:16

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

авто

происшествия

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россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На два спорткара рэпера Моргенштерна, каждый примерно по 18 миллионов рублей, трехлетний McLaren и шестилетний Porsche, наложены ограничения - запрет на регистрационные действия, следует из базы данных ГИБДД.Ранее адвокат музыканта Сергей Жорин рассказал РИА Новости, что ограничения наложены приставами из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД на 9 тысяч рублей. Сейчас, по его словам, штрафы уже уплачены, но ограничения не сняты.Как следует из базы данных ГИБДД, на авто 2019 года выпуска ограничения были наложены накануне, 17 февраля - с ним нельзя проводить регистрационные действия. Речь идет о голубом спорткаре McLaren 600LT Coupe, на котором, кстати, рэпер приезжал на процесс о пропаганде наркотиков.Автомобиль в переводе на рубли стоит около 18 миллионов и разгоняется до скорости 100 километров в час менее чем за 3 секунды. О его покупке в своих социальных сетях рэпер рассказывал в мае 2021 года.Такие же ограничения, и также 17 февраля, были наложены на другое авто артиста - Porsche 911 Turbo S (стоимостью также около 18 миллионов), произведенный в 2016 году.Почему были наложены ограничения, в базе не раскрывается. Сделать это могут суды, органы следствия, таможня, а также ГИБДД.Запрет на регистрационные действия автомобиля предполагает, что его владельцу не удастся осуществить ряд действий в ГИБДД: продать и зарегистрировать авто на покупателя, восстановить или заменить документы на авто, а также ряд других действий.В пресс-службе столичного главка ФСПП РИА Новости на просьбу прокомментировать данную информацию сообщили, что запрет регистрационных действий может быть вынесен в отношении имущества должника "в целях понуждения должника к исполнению исполнительного документа"."После оплаты задолженности в полном объеме судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снятии данного ограничения", - добавили в пресс-службе.В конце прошлого года Моргенштерн вместе с супругой уехал за границу после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".

https://ria.ru/20220209/morgenshtern-1771898900.html

https://ria.ru/20211227/morgenshtern-1765679125.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), авто, происшествия, сергей жорин, россия