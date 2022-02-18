https://ria.ru/20220218/sotrudnichestvo-1773563566.html

Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии

Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022

Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко намерен обсудить с ним военное сотрудничество стран. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:11

2022-02-18T14:11

2022-02-18T14:36

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко намерен обсудить с ним военное сотрудничество стран."Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идёт военное сотрудничество, сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьёзных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Путин на переговорах.

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773159529.html

россия

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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия