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Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии
Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022
Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко намерен обсудить с ним военное сотрудничество стран. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:11
2022-02-18T14:11
2022-02-18T14:36
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко намерен обсудить с ним военное сотрудничество стран."Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идёт военное сотрудничество, сейчас активная фаза учений военных. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьёзных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - сказал Путин на переговорах.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
14:11 18.02.2022 (обновлено: 14:36 18.02.2022)
Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество России и Белоруссии
Главы России и Белоруссии Путин и Лукашенко оценят военное сотрудничество стран