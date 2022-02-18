07:30 18.02.2022 (обновлено: 12:41 18.02.2022)
В Крыму заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией
Глава крымского парламента Константинов заявил о готовности к сотрудничеству с Белоруссией
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров по случаю празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
"Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией, у нас крупная и активная национально-культурная община. Со своей стороны мы также готовы ехать в Белоруссию и налаживать сотрудничество", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, геополитические события, происходящие сегодня в мире, в очередной раз подтвердили, что в 2014 году крымчане сделали правильный выбор и если бы тогда не получилось вернуться в Россию, сейчас события развивались бы по очень драматичному сценарию.
"Суть Крымской весны и крымского феномена – в решительности и единодушии. Для нас годовщина Крымской весны – это праздник рождения российского Крыма, начала новой жизни. Прибытие гостей в этот период для нас – большая честь. Если в восьмую годовщину Крымской весны к нам приедет президент Белоруссии, мы, конечно, с большим уважением и интересом отнесемся к этому событию. Ведь Александр Лукашенко – человек, который показал, в отличие от Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ред.), как необходимо себя вести главе государства в сложный для страны период. Поэтому нам будет о чем поговорить", - сказал Константинов.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".