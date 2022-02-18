https://ria.ru/20220218/sotrudnichestvo-1773475601.html

В Крыму заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией

В Крыму заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2022

В Крыму заявили о готовности к масштабному сотрудничеству с Белоруссией

Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:30

2022-02-18T07:30

2022-02-18T12:41

александр лукашенко

россия

севастополь

республика крым

в мире

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Крым готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров по случаю празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.По его словам, геополитические события, происходящие сегодня в мире, в очередной раз подтвердили, что в 2014 году крымчане сделали правильный выбор и если бы тогда не получилось вернуться в Россию, сейчас события развивались бы по очень драматичному сценарию."Суть Крымской весны и крымского феномена – в решительности и единодушии. Для нас годовщина Крымской весны – это праздник рождения российского Крыма, начала новой жизни. Прибытие гостей в этот период для нас – большая честь. Если в восьмую годовщину Крымской весны к нам приедет президент Белоруссии, мы, конечно, с большим уважением и интересом отнесемся к этому событию. Ведь Александр Лукашенко – человек, который показал, в отличие от Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович – ред.), как необходимо себя вести главе государства в сложный для страны период. Поэтому нам будет о чем поговорить", - сказал Константинов.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220215/krym-1772874511.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, россия, севастополь, республика крым, в мире