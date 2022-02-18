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Путин обвинил власти Украины в саботировании Минских соглашений
Путин обвинил власти Украины в саботировании Минских соглашений - РИА Новости, 18.02.2022
Путин обвинил власти Украины в саботировании Минских соглашений
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко внутриукраинский конфликт, констатировав, что Киев не исполняет РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:40
2022-02-18T17:32
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
украина
минские соглашения
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко внутриукраинский конфликт, констатировав, что Киев не исполняет минские соглашения и по сути саботирует выполнение договоренностей."Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников лидеров стран "нормандского формата", наши консультации по этому вопросу с партнёрами. Киев не исполняет минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договорённостей по внесению изменений в конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии - по всем ключевым вопросам минских соглашений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко.Путин отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договоренностей, поэтому все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта."Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сообщил Путин. Президент добавил, что чем раньше это произойдет, тем лучше.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220208/demonatzh-1771572986.html
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Путин: "Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса"
Путин отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договорённостей, поэтому все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта, и сделать это нужно чем раньше, тем лучше.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, украина, минские соглашения
16:40 18.02.2022 (обновлено: 17:32 18.02.2022)
 
Путин обвинил власти Украины в саботировании Минских соглашений

Президент Путин призвал Киев к переговорам с представителями ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко внутриукраинский конфликт, констатировав, что Киев не исполняет минские соглашения и по сути саботирует выполнение договоренностей.
"Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников лидеров стран "нормандского формата", наши консультации по этому вопросу с партнёрами. Киев не исполняет минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договорённостей по внесению изменений в конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии - по всем ключевым вопросам минских соглашений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 00:13
Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских соглашений
Путин отметил, что залогом восстановления мира на Украине является выполнение минских договоренностей, поэтому все, что нужно сделать Киеву - сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта.
"Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сообщил Путин. Президент добавил, что чем раньше это произойдет, тем лучше.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 01:59
Минские соглашения не будут выполнены на условиях России, заявил Кулеба
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаМинские соглашения
 
 
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