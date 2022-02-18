https://ria.ru/20220218/sledstvie-1773511763.html

В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия

В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия - РИА Новости, 18.02.2022

В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия

Следственно-оперативные действия проводятся сотрудниками УФСБ и СУСК по Челябинской области в министерстве здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:33

2022-02-18T11:33

2022-02-18T11:33

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Следственно-оперативные действия проводятся сотрудниками УФСБ и СУСК по Челябинской области в министерстве здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России."Проводятся следственно-оперативные действия", - сказала собеседница агентства, не приведя других подробностей.В следственном управлении СК РФ по региону пока не прокомментировали информацию.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава, работа в министерстве проходит в штатном режиме, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.Местные СМИ сообщают, что обыски проводятся в кабинете замминистра Александра Кузнецова, занимающего этот пост с 2013 года.

https://ria.ru/20220201/vzyatka-1770476138.html

https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)