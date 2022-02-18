https://ria.ru/20220218/sledstvie-1773511763.html
В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия
В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия - РИА Новости, 18.02.2022
В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия
Следственно-оперативные действия проводятся сотрудниками УФСБ и СУСК по Челябинской области в министерстве здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:33
2022-02-18T11:33
2022-02-18T11:33
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Следственно-оперативные действия проводятся сотрудниками УФСБ и СУСК по Челябинской области в министерстве здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России."Проводятся следственно-оперативные действия", - сказала собеседница агентства, не приведя других подробностей.В следственном управлении СК РФ по региону пока не прокомментировали информацию.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава, работа в министерстве проходит в штатном режиме, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.Местные СМИ сообщают, что обыски проводятся в кабинете замминистра Александра Кузнецова, занимающего этот пост с 2013 года.
https://ria.ru/20220201/vzyatka-1770476138.html
https://ria.ru/20211222/rassledovanie-1764856267.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Минздраве Челябинской области проводятся следственные действия
В Минздраве Челябинской области сотрудники УФСБ и СУСК начали следственные действия
ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Следственно-оперативные действия проводятся сотрудниками УФСБ и СУСК по Челябинской области в министерстве здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Проводятся следственно-оперативные действия", - сказала собеседница агентства, не приведя других подробностей.
В следственном управлении СК РФ
по региону пока не прокомментировали информацию.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава, работа в министерстве проходит в штатном режиме, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.
Местные СМИ сообщают, что обыски проводятся в кабинете замминистра Александра Кузнецова, занимающего этот пост с 2013 года.