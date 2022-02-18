https://ria.ru/20220218/shtorm-1773637787.html
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона" - РИА Новости, 18.02.2022
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"
Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:33
2022-02-18T19:33
2022-02-18T19:33
культура
новости культуры
великобритания
англия
кино и сериалы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577960094_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1479c680c7cbc8c2e0325ee365ce0513.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник. По информации Variety, закрыли ряд достопримечательностей на юго-западе Англии, в том числе тематический парк развлечений Legoland и колесо обозрения, которое находится на берегу Темзы.Метеорологическая служба Великобритании выпустила два предупреждения о максимальном, "красном" уровне опасности. Служба сообщает о плохих погодных условиях из-за экстремально сильного ветра, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.Ожидается, что непогода приведет к закрытию трасс, мостов и железных дорог, из-за не исключены перебои транспортного сообщения. В некоторых прибрежных районах могут быть подтоплены дороги и дома из-за сильных волн.
https://ria.ru/20210204/kino-1595888414.html
великобритания
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577960094_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_805fe36aa36676281b65f10bca84fb2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, великобритания, англия, кино и сериалы, в мире
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"
Netflix приостановил съемки сериала "Корона" из-за шторма "Юнис", пришедшего в Англию
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает
Variety со ссылкой на источник.
"Несколько съемочных групп, работающих в Суррее над "Короной", были отозваны. Отчасти из-за обстоятельств, связанных со съемками, но также для обеспечения безопасности группы", — цитирует издание инсайдера.
По информации Variety, закрыли ряд достопримечательностей на юго-западе Англии, в том числе тематический парк развлечений Legoland и колесо обозрения, которое находится на берегу Темзы.
Метеорологическая служба Великобритании выпустила два предупреждения о максимальном, "красном" уровне опасности. Служба сообщает о плохих погодных условиях из-за экстремально сильного ветра, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.
Ожидается, что непогода приведет к закрытию трасс, мостов и железных дорог, из-за не исключены перебои транспортного сообщения. В некоторых прибрежных районах могут быть подтоплены дороги и дома из-за сильных волн.