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В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"

В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона" - РИА Новости, 18.02.2022

В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"

Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:33

2022-02-18T19:33

2022-02-18T19:33

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник. По информации Variety, закрыли ряд достопримечательностей на юго-западе Англии, в том числе тематический парк развлечений Legoland и колесо обозрения, которое находится на берегу Темзы.Метеорологическая служба Великобритании выпустила два предупреждения о максимальном, "красном" уровне опасности. Служба сообщает о плохих погодных условиях из-за экстремально сильного ветра, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.Ожидается, что непогода приведет к закрытию трасс, мостов и железных дорог, из-за не исключены перебои транспортного сообщения. В некоторых прибрежных районах могут быть подтоплены дороги и дома из-за сильных волн.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, великобритания, англия, кино и сериалы, в мире