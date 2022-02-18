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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона" - РИА Новости, 18.02.2022
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"
Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:33
2022-02-18T19:33
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник. По информации Variety, закрыли ряд достопримечательностей на юго-западе Англии, в том числе тематический парк развлечений Legoland и колесо обозрения, которое находится на берегу Темзы.Метеорологическая служба Великобритании выпустила два предупреждения о максимальном, "красном" уровне опасности. Служба сообщает о плохих погодных условиях из-за экстремально сильного ветра, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.Ожидается, что непогода приведет к закрытию трасс, мостов и железных дорог, из-за не исключены перебои транспортного сообщения. В некоторых прибрежных районах могут быть подтоплены дороги и дома из-за сильных волн.
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новости культуры, великобритания, англия, кино и сериалы, в мире
19:33 18.02.2022
 
В Британии из-за шторма приостановили съемки сериала "Корона"

Netflix приостановил съемки сериала "Корона" из-за шторма "Юнис", пришедшего в Англию

© Фото : NetflixКадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Netflix
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix приостановлены в Британии из-за шторма "Юнис", сообщает Variety со ссылкой на источник.
"Несколько съемочных групп, работающих в Суррее над "Короной", были отозваны. Отчасти из-за обстоятельств, связанных со съемками, но также для обеспечения безопасности группы", — цитирует издание инсайдера.
По информации Variety, закрыли ряд достопримечательностей на юго-западе Англии, в том числе тематический парк развлечений Legoland и колесо обозрения, которое находится на берегу Темзы.
© REUTERS / Tom NicholsonШторм Юнис обрушился на Великобританию
Шторм Юнис обрушился на Великобританию - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Шторм Юнис обрушился на Великобританию
Метеорологическая служба Великобритании выпустила два предупреждения о максимальном, "красном" уровне опасности. Служба сообщает о плохих погодных условиях из-за экстремально сильного ветра, который может нанести ущерб зданиям, сорвать крыши домов, линии электропередачи, вырвать деревья.
Ожидается, что непогода приведет к закрытию трасс, мостов и железных дорог, из-за не исключены перебои транспортного сообщения. В некоторых прибрежных районах могут быть подтоплены дороги и дома из-за сильных волн.
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда
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Опубликовано: Галина Соколова
 
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