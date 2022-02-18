Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773611873.html
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин
Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:57
2022-02-18T17:20
в мире
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_0:174:2983:1852_1920x0_80_0_0_c35553c705cca1d6a26a511f005c0f49.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин."Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести те или иные ограничения нелегитимные, это не что иное как недобросовестная конкуренция. В этом все дело", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Цель санкций - затормозить развитие России и Белоруссии и недобросовестная конкуренция, заявил президент РФ Владимир Путин."Цель санкций - затормозить развитие, в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения нелегитимные, повторяю, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - сообщил Путин, отвечая на вопрос журналистов о противодействии санкциям в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Кроме этого, Путин отметил, что в России многое сделано по вопросам импортозамещения и повышения уровня экономического суверенитета."За предыдущее восемь лет многое было сделано в России в этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не все сделали, что планировали, но в целом на 90 с лишним процентов задачи, которые перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета", - сказал президент.
https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773573682.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_9b20314d3d26e6e73719a6b4485db460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин
16:57 18.02.2022 (обновлено: 17:20 18.02.2022)
 
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин

Президент Путин заявил, что санкции против России введут в любом случае

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести те или иные ограничения нелегитимные, это не что иное как недобросовестная конкуренция. В этом все дело", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Цель санкций - затормозить развитие России и Белоруссии и недобросовестная конкуренция, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель санкций - затормозить развитие, в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения нелегитимные, повторяю, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - сообщил Путин, отвечая на вопрос журналистов о противодействии санкциям в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:59
Путин о западных санкциях: мы сами должны себе помогать
Кроме этого, Путин отметил, что в России многое сделано по вопросам импортозамещения и повышения уровня экономического суверенитета.
"За предыдущее восемь лет многое было сделано в России в этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не все сделали, что планировали, но в целом на 90 с лишним процентов задачи, которые перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета", - сказал президент.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:52
Премьер Польши рассказал об антироссийских санкциях, которые готовит ЕС
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала