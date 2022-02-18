https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773611873.html
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин
Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:57
2022-02-18T16:57
2022-02-18T17:20
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владимир путин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин."Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести те или иные ограничения нелегитимные, это не что иное как недобросовестная конкуренция. В этом все дело", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Цель санкций - затормозить развитие России и Белоруссии и недобросовестная конкуренция, заявил президент РФ Владимир Путин."Цель санкций - затормозить развитие, в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения нелегитимные, повторяю, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - сообщил Путин, отвечая на вопрос журналистов о противодействии санкциям в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Кроме этого, Путин отметил, что в России многое сделано по вопросам импортозамещения и повышения уровня экономического суверенитета."За предыдущее восемь лет многое было сделано в России в этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не все сделали, что планировали, но в целом на 90 с лишним процентов задачи, которые перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета", - сказал президент.
https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, владимир путин
16:57 18.02.2022 (обновлено: 17:20 18.02.2022)
Санкции против России введут в любом случае, считает Путин
Президент Путин заявил, что санкции против России введут в любом случае
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине
, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии
. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести те или иные ограничения нелегитимные, это не что иное как недобросовестная конкуренция. В этом все дело", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
.
Цель санкций - затормозить развитие России и Белоруссии и недобросовестная конкуренция, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цель санкций - затормозить развитие, в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения нелегитимные, повторяю, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - сообщил Путин, отвечая на вопрос журналистов о противодействии санкциям в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Кроме этого, Путин отметил, что в России многое сделано по вопросам импортозамещения и повышения уровня экономического суверенитета.
"За предыдущее восемь лет многое было сделано в России в этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не все сделали, что планировали, но в целом на 90 с лишним процентов задачи, которые перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета", - сказал президент.