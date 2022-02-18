https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773611873.html

Санкции против России введут в любом случае, считает Путин

Санкции против России введут в любом случае, считает Путин - РИА Новости, 18.02.2022

Санкции против России введут в любом случае, считает Путин

Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:57

2022-02-18T16:57

2022-02-18T17:20

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Санкции против РФ будут вводить в любом случае, есть повод, связанный с событиями на Украине, или нет, заявил президент России Владимир Путин."Санкции будут вводить в любом случае: есть какой-то повод сегодня, вот, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом: цель затормозить развитие, в данном случае России или Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод ввести те или иные ограничения нелегитимные, это не что иное как недобросовестная конкуренция. В этом все дело", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Цель санкций - затормозить развитие России и Белоруссии и недобросовестная конкуренция, заявил президент РФ Владимир Путин."Цель санкций - затормозить развитие, в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения нелегитимные, повторяю, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", - сообщил Путин, отвечая на вопрос журналистов о противодействии санкциям в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Кроме этого, Путин отметил, что в России многое сделано по вопросам импортозамещения и повышения уровня экономического суверенитета."За предыдущее восемь лет многое было сделано в России в этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не все сделали, что планировали, но в целом на 90 с лишним процентов задачи, которые перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета", - сказал президент.

https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, владимир путин