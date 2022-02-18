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https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773573682.html
Премьер Польши рассказал об антироссийских санкциях, которые готовит ЕС
Премьер Польши рассказал об антироссийских санкциях, которые готовит ЕС - РИА Новости, 18.02.2022
Премьер Польши рассказал об антироссийских санкциях, которые готовит ЕС
Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций "мощнее", чем в 2014 году, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после окончания... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:52
2022-02-18T15:04
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
киев
сша
евросоюз
нато
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций "мощнее", чем в 2014 году, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после окончания саммита Евросовета в Брюсселе."Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций. Которые должны быть намного мощнее тех, введенных после российской агрессии в 2014 году", - сказал он.Отвечая на вопрос, когда санкции, о которых идет речь, планируется ввести, Моравецкий заявил, что это произойдет "в момент агрессии России в отношении Украины".Ранее в Евросоюзе сообщили, что готовят пакет антироссийских санкций, опасаясь эскалации вокруг Украины.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.А приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220218/ukraina-1773569827.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, киев, сша, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
14:52 18.02.2022 (обновлено: 15:04 18.02.2022)
 
Премьер Польши рассказал об антироссийских санкциях, которые готовит ЕС

Премьер Польши Моравецкий: санкции, которые готовит Евросоюз, мощнее, чем в 2014 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Евросоюз разрабатывает пакет антироссийских санкций "мощнее", чем в 2014 году, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после окончания саммита Евросовета в Брюсселе.
"Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций. Которые должны быть намного мощнее тех, введенных после российской агрессии в 2014 году", - сказал он.
Отвечая на вопрос, когда санкции, о которых идет речь, планируется ввести, Моравецкий заявил, что это произойдет "в момент агрессии России в отношении Украины".
Ранее в Евросоюзе сообщили, что готовят пакет антироссийских санкций, опасаясь эскалации вокруг Украины.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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А приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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В миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияКиевСШАЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
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