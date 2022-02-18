https://ria.ru/20220218/rudenya-1773494021.html

В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест

В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.02.2022

В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест

В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:19

2022-02-18T10:19

2022-02-18T14:06

тверская область

игорь руденя

торжок

конаковский район

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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Это очень важное направление, потому что мы хотим максимально приблизить рабочие места к месту проживания наших граждан. Кроме того, это возможность для молодежи после окончания учебных заведений пойти работать по специальности в своем родном регионе", – сказал Руденя, выступая в телеэфире.В Тверской области сформирован реестр сопровождения инвестиционных проектов, который ведёт министерство экономического развития Тверской области. На сегодняшний день в него включено 86 проектов в разных отраслях экономики, которые будут реализованы до 2035 года. Общий заявленный объём инвестиций – более 177 миллиардов рублей.Губернатор сказал, что в 2021 году в регионе реализованы проекты по созданию высокотехнологичного логистического комплекса в индустриальном парке "Раслово", сервиса по доставке продуктов и товаров повседневного спроса группы компаний OZON.ru, модернизации линейки завода "Хитачи" для производства экскаваторов, Торжокской обувной фабрики, которая начала производство спецобуви для медучреждений.Реализуются крупные инвестиционные проекты компании "Шелл Нефть" по увеличению в городе Торжке производственных мощностей, реконструкции транспортно-логистического комплекса. Продолжаются работы по развитию курорта "Завидово" на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Конаковском районе. В рамках крупного инвестпроекта с объёмом инвестиций не менее 29,5 миллиарда рублей предусмотрено строительство гостиничных комплексов, центра водных развлечений, горнолыжного склона, детского парка, отметил глава региона.

https://ria.ru/20220216/prompark-1773127078.html

торжок

конаковский район

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игорь руденя, торжок, конаковский район