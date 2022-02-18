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В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест
В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 18.02.2022
В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест
В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:19
2022-02-18T10:19
2022-02-18T14:06
тверская область
игорь руденя
торжок
конаковский район
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ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Это очень важное направление, потому что мы хотим максимально приблизить рабочие места к месту проживания наших граждан. Кроме того, это возможность для молодежи после окончания учебных заведений пойти работать по специальности в своем родном регионе", – сказал Руденя, выступая в телеэфире.В Тверской области сформирован реестр сопровождения инвестиционных проектов, который ведёт министерство экономического развития Тверской области. На сегодняшний день в него включено 86 проектов в разных отраслях экономики, которые будут реализованы до 2035 года. Общий заявленный объём инвестиций – более 177 миллиардов рублей.Губернатор сказал, что в 2021 году в регионе реализованы проекты по созданию высокотехнологичного логистического комплекса в индустриальном парке "Раслово", сервиса по доставке продуктов и товаров повседневного спроса группы компаний OZON.ru, модернизации линейки завода "Хитачи" для производства экскаваторов, Торжокской обувной фабрики, которая начала производство спецобуви для медучреждений.Реализуются крупные инвестиционные проекты компании "Шелл Нефть" по увеличению в городе Торжке производственных мощностей, реконструкции транспортно-логистического комплекса. Продолжаются работы по развитию курорта "Завидово" на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Конаковском районе. В рамках крупного инвестпроекта с объёмом инвестиций не менее 29,5 миллиарда рублей предусмотрено строительство гостиничных комплексов, центра водных развлечений, горнолыжного склона, детского парка, отметил глава региона.
https://ria.ru/20220216/prompark-1773127078.html
торжок
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игорь руденя, торжок, конаковский район
ТВЕРЬ. 18 фев – РИА Новости. В Тверской области до 2035 года создадут 19 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Это очень важное направление, потому что мы хотим максимально приблизить рабочие места к месту проживания наших граждан. Кроме того, это возможность для молодежи после окончания учебных заведений пойти работать по специальности в своем родном регионе", – сказал Руденя, выступая в телеэфире.
В Тверской области
сформирован реестр сопровождения инвестиционных проектов, который ведёт министерство экономического развития Тверской области. На сегодняшний день в него включено 86 проектов в разных отраслях экономики, которые будут реализованы до 2035 года. Общий заявленный объём инвестиций – более 177 миллиардов рублей.
Губернатор сказал, что в 2021 году в регионе реализованы проекты по созданию высокотехнологичного логистического комплекса в индустриальном парке "Раслово", сервиса по доставке продуктов и товаров повседневного спроса группы компаний OZON.ru, модернизации линейки завода "Хитачи" для производства экскаваторов, Торжокской обувной фабрики, которая начала производство спецобуви для медучреждений.
Реализуются крупные инвестиционные проекты компании "Шелл Нефть" по увеличению в городе Торжке
производственных мощностей, реконструкции транспортно-логистического комплекса. Продолжаются работы по развитию курорта "Завидово" на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Конаковском районе
. В рамках крупного инвестпроекта с объёмом инвестиций не менее 29,5 миллиарда рублей предусмотрено строительство гостиничных комплексов, центра водных развлечений, горнолыжного склона, детского парка, отметил глава региона.