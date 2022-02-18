https://ria.ru/20220218/rubl-1773602118.html

Рубль перешел к снижению после заявлений о выезде населения ДНР в Россию

Рубль перешел к снижению после заявлений о выезде населения ДНР в Россию - РИА Новости, 18.02.2022

Рубль перешел к снижению после заявлений о выезде населения ДНР в Россию

Рубль быстро растерял около 40 копеек роста и перешел к краткосрочному падению после заявлений об эвакуации населения ДНР в Россию, следует из данных Московской РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:28

2022-02-18T16:28

2022-02-18T16:48

экономика

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Рубль быстро растерял около 40 копеек роста и перешел к краткосрочному падению после заявлений об эвакуации населения ДНР в Россию, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.35 мск пятницы снижался на 1 копейку, до 76,27 рубля, евро повышался на 3 копейки, до 86,6 рубля.На новостях доллар и евро максимально дорожали в пятницу до 76,32 рубля и до 86,65 рубля соответственно. До выхода новостей они стоили 75,85 рубля и 86,1 рубля соответственно.ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, донецкая народная республика, украина