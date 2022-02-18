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Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды - РИА Новости, 18.02.2022
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:16
2022-02-18T17:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе плюс 1-3 градуса, дождь. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.Также в комплексе предупредили, что сохраняется сильный ветер."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в материале
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
17:16 18.02.2022
 

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники снегоплавильного пункта ГУП "Мосводосток" во время чистки водоприемных колодцев в Москве
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП Мосводосток во время чистки водоприемных колодцев в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники снегоплавильного пункта ГУП "Мосводосток" во время чистки водоприемных колодцев в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Сегодня в городе плюс 1-3 градуса, дождь. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.
Также в комплексе предупредили, что сохраняется сильный ветер.
"Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в материале
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа 2021, 20:25Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду
Опубликовано: Алёна Пава
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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