https://ria.ru/20220218/reagirovanie-1773617888.html

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды - РИА Новости, 18.02.2022

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды

Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:16

2022-02-18T17:16

2022-02-18T17:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе плюс 1-3 градуса, дождь. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.Также в комплексе предупредили, что сохраняется сильный ветер."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в материале

https://ria.ru/20210811/mosvodostok-1745483040.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы