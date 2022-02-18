https://ria.ru/20220218/reagirovanie-1773617888.html
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды - РИА Новости, 18.02.2022
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды
Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:16
2022-02-18T17:16
2022-02-18T17:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598898531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_599bf0585cd4c26f1f7a975b21ae4fcf.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы оперативно реагируют на заявки о скоплениях воды из-за идущего в городе дождя, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в городе плюс 1-3 градуса, дождь. Продолжается дежурство бригад ГУП "Мосводосток". Специалисты очищают водоприемные решетки и ливнестоки для недопущения временных скоплений воды. Все заявки горожан о временных скоплениях воды оперативно отрабатываются", - говорится в сообщении.Также в комплексе предупредили, что сохраняется сильный ветер."Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в материале
https://ria.ru/20210811/mosvodostok-1745483040.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598898531_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc5a38eb93ceae12e7769499c025b714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы