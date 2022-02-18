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В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети
В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети - РИА Новости, 18.02.2022
В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети
Завершено расследование дела об оскорблении чувств верующих из-за откровенной фотосессии у мечети в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:27
2022-02-18T14:06
происшествия
москва
религия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Завершено расследование дела об оскорблении чувств верующих из-за откровенной фотосессии у мечети в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Дело было заведено 20 января, вскоре в качестве обвиняемых привлекли троих участников съемки.По версии следствия, 19 января шесть человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Обвиняемые спланировали фотосессию заранее, ставя своей целью получение огласки в СМИ. Они опубликовали снимки в соцсетях под видом примера негативного контента, чтобы таким образом оправдать свои действия перед общественностью."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", — сказала Иванова.Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В релизе отмечается, что с одной из обвиняемых невозможно проводить следственные действия, поэтому дело против нее выделили в отдельное производство.
https://ria.ru/20220125/fotosessiya-1769414283.html
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происшествия, москва, религия
11:27 18.02.2022 (обновлено: 14:06 18.02.2022)
 
В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети

По делу об откровенной фотосессии у мечети в Москве обвинения предъявили шести фигурантам

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Завершено расследование дела об оскорблении чувств верующих из-за откровенной фотосессии у мечети в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Дело было заведено 20 января, вскоре в качестве обвиняемых привлекли троих участников съемки.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 13:11Религия
Участница откровенной фотосессии на фоне мечети в Москве объяснила поступок
По версии следствия, 19 января шесть человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Обвиняемые спланировали фотосессию заранее, ставя своей целью получение огласки в СМИ. Они опубликовали снимки в соцсетях под видом примера негативного контента, чтобы таким образом оправдать свои действия перед общественностью.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", — сказала Иванова.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В релизе отмечается, что с одной из обвиняемых невозможно проводить следственные действия, поэтому дело против нее выделили в отдельное производство.
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Муфтий прокомментировал дело против участников фотосессии у мечети в Москве
 
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