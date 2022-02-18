https://ria.ru/20220218/rassledovanie-1773510410.html

В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети

В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети - РИА Новости, 18.02.2022

В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии у мечети

Завершено расследование дела об оскорблении чувств верующих из-за откровенной фотосессии у мечети в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:27

2022-02-18T11:27

2022-02-18T14:06

происшествия

москва

религия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Завершено расследование дела об оскорблении чувств верующих из-за откровенной фотосессии у мечети в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Дело было заведено 20 января, вскоре в качестве обвиняемых привлекли троих участников съемки.По версии следствия, 19 января шесть человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, "публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Обвиняемые спланировали фотосессию заранее, ставя своей целью получение огласки в СМИ. Они опубликовали снимки в соцсетях под видом примера негативного контента, чтобы таким образом оправдать свои действия перед общественностью."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", — сказала Иванова.Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В релизе отмечается, что с одной из обвиняемых невозможно проводить следственные действия, поэтому дело против нее выделили в отдельное производство.

https://ria.ru/20220125/fotosessiya-1769414283.html

https://ria.ru/20220121/delo-1768940491.html

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происшествия, москва, религия