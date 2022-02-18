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В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши
В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши - РИА Новости, 18.02.2022
В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши
Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:04
2022-02-18T17:04
2022-02-18T17:04
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
климовск
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства."По предварительным данным, сегодня при производстве работ по очистке крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина в городе Климовск городского округа Подольск трое рабочих упали с высоты, в результате два человека погибли, один госпитализирован", - говорится в сообщении.По поручению прокуратуры Московской области сейчас выясняется, как соблюдались на предприятии законы об охране труда.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, рабочие сорвались с крыши жилого дома - №9 на улице Ленина.
https://ria.ru/20220218/naled-1773587897.html
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подольск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), подольск, климовск
В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши
В подмосковном Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега