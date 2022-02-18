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В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши
В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши - РИА Новости, 18.02.2022
В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши
Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:04
2022-02-18T17:04
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
климовск
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства."По предварительным данным, сегодня при производстве работ по очистке крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина в городе Климовск городского округа Подольск трое рабочих упали с высоты, в результате два человека погибли, один госпитализирован", - говорится в сообщении.По поручению прокуратуры Московской области сейчас выясняется, как соблюдались на предприятии законы об охране труда.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, рабочие сорвались с крыши жилого дома - №9 на улице Ленина.
https://ria.ru/20220218/naled-1773587897.html
московская область (подмосковье)
подольск
климовск
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Влада Копылова
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происшествия, московская область (подмосковье), подольск, климовск
17:04 18.02.2022
 
В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши

В подмосковном Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По предварительным данным, сегодня при производстве работ по очистке крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина в городе Климовск городского округа Подольск трое рабочих упали с высоты, в результате два человека погибли, один госпитализирован", - говорится в сообщении.
По поручению прокуратуры Московской области сейчас выясняется, как соблюдались на предприятии законы об охране труда.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, рабочие сорвались с крыши жилого дома - №9 на улице Ленина.
На месте гибели женщины от падения наледи с крыши в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
15:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве женщина погибла, проигнорировав требования рабочих, чистящих крышу
Опубликовано: Влада Копылова
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПодольскКлимовск
 
 
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