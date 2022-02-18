https://ria.ru/20220218/rabochie-1773614127.html

В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши

В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши - РИА Новости, 18.02.2022

В Подольске двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши

Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:04

2022-02-18T17:04

2022-02-18T17:04

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

климовск

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два рабочих погибли, сорвавшись с крыши при чистке снега в Подольске, еще один в больнице, сообщается в Telegram-канале ведомства."По предварительным данным, сегодня при производстве работ по очистке крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Ленина в городе Климовск городского округа Подольск трое рабочих упали с высоты, в результате два человека погибли, один госпитализирован", - говорится в сообщении.По поручению прокуратуры Московской области сейчас выясняется, как соблюдались на предприятии законы об охране труда.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, рабочие сорвались с крыши жилого дома - №9 на улице Ленина.

https://ria.ru/20220218/naled-1773587897.html

московская область (подмосковье)

подольск

климовск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), подольск, климовск