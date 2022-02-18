16:41 18.02.2022 (обновлено: 17:05 18.02.2022)
Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии
Президент Путин сообщил, что вместе с Лукашенко контролирует интеграционное развитие
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с президентом Белоруссии Лукашенко держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран, есть прогресс в сфере транспорта.
"Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) держим на постоянном личном контроле реализацию договорённостей, связанных с интеграционными процессами и строительством. Можно выделить ряд сфер интеграции, где в последнее время есть реальное продвижение. В частности, в транспортно-логистической отрасли. По территории России существенно возрос транзит многих категорий белорусских экспортных товаров в третьи страны. Будем и далее последовательно формировать единый рынок перевозок Союзного государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Опубликовано: Дарья Буймова