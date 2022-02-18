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Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии
Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022
Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин сообщил, что с президентом Белоруссии Лукашенко держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран, есть... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:41
2022-02-18T17:05
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с президентом Белоруссии Лукашенко держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран, есть прогресс в сфере транспорта."Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) держим на постоянном личном контроле реализацию договорённостей, связанных с интеграционными процессами и строительством. Можно выделить ряд сфер интеграции, где в последнее время есть реальное продвижение. В частности, в транспортно-логистической отрасли. По территории России существенно возрос транзит многих категорий белорусских экспортных товаров в третьи страны. Будем и далее последовательно формировать единый рынок перевозок Союзного государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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Дарья Буймова
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
16:41 18.02.2022 (обновлено: 17:05 18.02.2022)
 
Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии

Президент Путин сообщил, что вместе с Лукашенко контролирует интеграционное развитие

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с президентом Белоруссии Лукашенко держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран, есть прогресс в сфере транспорта.
"Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) держим на постоянном личном контроле реализацию договорённостей, связанных с интеграционными процессами и строительством. Можно выделить ряд сфер интеграции, где в последнее время есть реальное продвижение. В частности, в транспортно-логистической отрасли. По территории России существенно возрос транзит многих категорий белорусских экспортных товаров в третьи страны. Будем и далее последовательно формировать единый рынок перевозок Союзного государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:51
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным реализацию союзных программ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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