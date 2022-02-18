https://ria.ru/20220218/putin-1773606092.html

Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии

Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022

Путин держит на контроле интеграционное развитие России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин сообщил, что с президентом Белоруссии Лукашенко держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран, есть... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:41

2022-02-18T16:41

2022-02-18T17:05

политика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что с президентом Белоруссии Лукашенко держит на постоянном контроле вопросы интеграционного развития двух стран, есть прогресс в сфере транспорта."Мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) держим на постоянном личном контроле реализацию договорённостей, связанных с интеграционными процессами и строительством. Можно выделить ряд сфер интеграции, где в последнее время есть реальное продвижение. В частности, в транспортно-логистической отрасли. По территории России существенно возрос транзит многих категорий белорусских экспортных товаров в третьи страны. Будем и далее последовательно формировать единый рынок перевозок Союзного государства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773610055.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия