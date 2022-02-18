https://ria.ru/20220218/putin-1773605117.html
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства - РИА Новости, 18.02.2022
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства
Власти РФ будут стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнеса РФ и Белоруссии, сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:37
2022-02-18T16:37
2022-02-18T16:51
экономика
белоруссия
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_0:174:2983:1852_1920x0_80_0_0_c35553c705cca1d6a26a511f005c0f49.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти РФ будут стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнеса РФ и Белоруссии, сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Российские капиталовложения составляют порядка 30% общего объема иностранных инвестиций в Белоруссии. И мы, безусловно, будем стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнес-кругов двух стран, поощрять предпринимательские инициативы", - сказал Путин на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20220218/torgovlya-1773604223.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_9b20314d3d26e6e73719a6b4485db460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, владимир путин
16:37 18.02.2022 (обновлено: 16:51 18.02.2022)
Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства
Президент Путин призвал создать комфортные условия для российского и белорусского бизнеса