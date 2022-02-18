https://ria.ru/20220218/putin-1773605117.html

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства - РИА Новости, 18.02.2022

Путин призвал создать комфортные условия для бизнеса Союзного государства

Власти РФ будут стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнеса РФ и Белоруссии, сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:37

2022-02-18T16:37

2022-02-18T16:51

экономика

белоруссия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти РФ будут стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнеса РФ и Белоруссии, сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Российские капиталовложения составляют порядка 30% общего объема иностранных инвестиций в Белоруссии. И мы, безусловно, будем стремиться создавать еще более комфортные условия для бизнес-кругов двух стран, поощрять предпринимательские инициативы", - сказал Путин на совместной пресс-конференции.

https://ria.ru/20220218/torgovlya-1773604223.html

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, владимир путин